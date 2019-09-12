高雄市長韓國瑜挾超高人氣參選台灣總統選舉，但在「黑韓產業鏈」連番發功下聲勢大跌，多個民調皆顯示其民望落後於蔡英文和郭台銘，「換瑜」之聲此起彼落。然而一場新北市造勢大會，四十萬韓粉將現場擠得水洩不通，不僅換瑜之說一掃而空，密謀在中秋脫黨參選的郭台銘亦不得不重新考慮勝算和後果。

樹大招風，韓國瑜既可一舉拿下深綠的高雄，再下一城不足為奇，自然成為民進黨瘋狂抹黑對象。所謂「黑韓產業鏈」，就是由民進黨在背後操作，有組織有部署抹黑韓國瑜的一盤生意。有網民踢爆，民進黨政府首先會大灑金錢僱用網軍、小編、民間個體戶粉專、記者、公關公司，以及政論節目上的名嘴製造輿論。接着，這些人和組織便會就黑韓話題製圖廣發，政府機關的臉書亦會快速轉發配合。

當輿論發酵，網民開始在貼文留言評論，恥笑、痛批的發言出現，綠媒馬上引用，直接變成一條新聞獲取點閱率；又因為韓國瑜相關新聞的話題性高，即使與韓毫不相關的社會新聞，只要串上韓的名字就能騙取點閱，造成各式黑韓話題。這個時候公關公司就可以入場，這些公司擁有大量帳號，可以用大量留言操作網絡輿論方向。最後，名嘴在政論節目上用這些創造出來的議題進行評論，想黑甚麼就黑甚麼，「黑韓」大功告成。

看見這樣的操作，有沒有覺得熟口熟面？反修例一役，反對派在網上製造各種歪論，手法跟民進黨黑韓如出一轍，大量圖片、文宣往往能快速流傳，然後在臉書造成旋風，加上爛果報、所謂的專頁、名嘴、KOL廣發配合，多麼假的消息都會被當成真，「太子站打死人」事件便是經典例子。這些當然是有組織在背後操作，而民進黨一直跟本港獨派關係密切，反修例又直接令民進黨得益，如果說民進黨沒有教路甚至參與其中，三歲小孩也不信。