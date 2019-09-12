過去一個星期，多個港鐵站被打得稀巴爛，其中一個重要的原因，是不少人聽信謠言，說八月三十一日太子站內，警方在武力清場的過程中打死人，死者甚至不止一個。這樣的謊話竟然有人相信，可見民智之低。

我思故我在，人可貴之處，就是擁有優秀的分析、判斷能力，很多時不一定要待事實作驗證，只要懂得理性推敲，每每能夠鑑往知來。自從爆發反修例事件後，本欄一直運用理性思維，示範如何去推斷局勢發展。

事發後，有不少評論者相信中央為平息民怨，會撤換特首或重要官員。筆者卻反覆強調這個機會不大，理由是民主政權出事，換人往往可以解決問題，半封閉政權則不一定，可能會製造更多麻煩，故阿爺不會輕易這樣做，事實也正是如此。

我亦推斷北京會傾向採用拖延戰術，既不過於懷柔，也不強力鎮壓，甚麼G20峰會、七月一日、北戴河會議，以至十月一日都不是要求香港平亂的「死線」，等閒亦不會請求武警或解放軍協助，理由是其他的平亂選項代價太大，阿爺不易下此決心。如今已到九月中旬了，相信上述的「死線」最終將無一應驗吧。

筆者也曾估計，特首最終會宣布撤回修例議案，理由是該議案早已宣布壽終正寢，可以壽終而不可以用「撤回」字眼，是太不合邏輯的事。到今天，事實證明，政府確是讓步了。

能善用理性推斷，才不會容易為人所惑。再看港鐵太子站清場事件，警方使用的主要是警棍及胡椒噴霧，要以此殺人，可謂千難萬難。況且任何一個警察都知道，一旦鬧出人命，局勢必然急劇惡化，最終只會「搞到自己」，故下手時，根本不會輕易施予殺着。若真是鬧出人命，今日的香港社會又如何掩飾得了？故我勸所有相信港鐵太子站有冤魂的人，都該從思考方法的ABC學起。