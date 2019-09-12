政府宣布撤回修訂《逃犯條例》，不過暴力衝擊持續，更加愈演愈烈，政府的民望亦往下尋底。最新民調顯示，政府三名司長評分全線下跌，那位被譏為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊評分為十七點七分，創歷屆特首、司長評分的新低，亦係首次跌穿二十分嘅司長。

鄭若驊能不稱官，彰彰明甚。佢其身不正，上任至今醜聞多如天上繁星，最可恨是身為律政司司長，不守護香港法治的核心，維護法律公平正義，反而知法縱法，涉「放生」壹淫媒漢奸黎牽涉的多宗案件，令其逍遙法外，繼續禍港；至於司底驊領導嘅律政司，在檢控工作上多次甩轆，內部更加立立亂，日前就被揭發有律政司檢控官涉嫌教示威者逃避調查，令人質疑律政司能否公正處理案件。如今逾千人被拘捕，律政司司長不是應給予專業意見，睇吓如何加快檢控工作嗎？

不過，旨意佢都係「靜寂的空氣」（silent air），即係「嘥×氣」！不是嗎？漢奸黎涉刑恐本報男記者一案，一拖逾兩年，本報及受害人去信十四封，佢不是索性違反服務承諾，就係廢噏無謂，其中第八封信嘅回覆竟然係「要諮詢法律意見」。喂！大姐，你係律政司司長啊，仲要問邊個嘅法律意見？高薪厚酬唔通請你來托鐵？真係九唔搭八！睇嚟反修例暴亂衝擊被捕嘅千多人，照司底驊嘅檢無法、控無能，檢控到佢自己百年歸老都未檢控得完！依老朽看，又係警察捉人、庭上放人居多，城中富豪其實不必憂心政府不網開一面！咁嘅超低能律政司，網開十面喇！

古人說，天下有三危：少德而多寵，一危也；材下而位高，二危也；身無大功而有厚祿，三危也。今林鄭抱住個「三危」嘅惹火尤物，不是「抱薪救火」嗎？難怪反修例之火愈燒愈烈！老朽雖知林鄭剛愎自用，仍願做好市民再進一言：不炒此「三危惹火尤物」，咁就惟有攬炒一鑊熟！