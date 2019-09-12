美國總統特朗普怒炒國家安全顧問博爾頓，令人聯想夫差賜死伍子胥，項羽辭退范增，自古忠言逆耳，不少性格剛烈的良臣得不到好下場，博爾頓算不算其中一員呢？君子交絕不出惡言，但他似乎對自己「被炒」一事抱有不一樣的看法。他在Twitter拆了特氏的下台階，指事件發生的前一天，他已向總統提出請辭，當時得到的答覆是「明天再講」，哪知道特朗普先發制人，翌日反過來說是我掟你煲，而不是你掟我煲，可謂之一絕。因為這樣做，可以抹去眾叛親離的觀感，萬般有罪在臣下，而不在朕躬。

博爾頓是極激進的鷹派人物，是中國威脅論的主要推手，只要將他放在中美貿易的談判桌上，劉鶴都要忌他三分。今次他的離任，外界紛紛問同一個問題：這是否意味美國外交政策大轉向，由強硬轉為溫和，飛出更多鴿子？大家都遺忘了，特朗普炒過更強硬的班農，炒過更好戰的馬蒂斯，實情卻顯示他的反華立場沒有因此軟化，證明現時的國策並不會因為一兩個人的離開而大變。甚至流傳一個說法，即使特氏連任失敗，民主黨上場，亦只會蕭規曹隨，皆因兩黨已經暗中達成共識。

事實上，博爾頓早就被人冷落。在七月初大阪G20峰會抑或之後的板門店世紀性特金會，他都不在現場，被發配蒙古做外交工作，當時打入冷宮的傳言已甚囂塵上。不過，真正觸發決裂的轉捩點，是幾天前的阿富汗秘密和談。當時喀布爾和塔利班的高層已雲集華盛頓，準備好簽訂協議，博爾頓卻極力阻撓成事，與主和的國務卿蓬佩奧鬧得面紅耳赤，最終功虧一簣，結束十八年戰火的撤兵曙光稍縱即逝。特氏向博爾頓靠攏，狠批塔利班恐襲炸死十二人是破壞和談的真兇。諷刺的是，蓬佩奧在事後卻悻悻然踢爆美軍已在過去十幾日擊殺了過千個塔利班分子。特氏看來是懊悔了，才決定放棄這隻鷹。