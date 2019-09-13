功夫茶：榮光歸港唱開巷　漢奸心聲想港獨

回歸後嘅香港，日日有示威，處處有衝突，近排嘅示威暴潮但見美國星條旗飄揚，五星旗則被暴徒任意扯下丟落海，可怒也！一場反修例風暴，持續逾三個月，但見群魔亂舞，大小漢奸競爭輝，紛紛跑去歐美搖尾乞憐，正是：漢奸年年有，今年特別多！

香港人嘅漢奸心態，已經去到一種奴才成癖嘅地步。清朝嗰陣，奴才見到皇帝或太后，都係一聲「喳」，雙腳跪地，磕頭如雞啄，讓在上者深感「聖明」，威風凜凜啫。家陣香港一大班洋奴漢奸就仲惡心，一見五星旗就怒火中燒，一聽見國歌就藐嘴藐舌，一睇見龍獅旗、港獨旗、米字旗或星條旗，就恍似打了雞血莫名亢奮，美國國歌唱到琅琅上口，舐美國老爹屁眼唔怕核突，幾乎要下跪講聲「喳」，呢啲唔係奴才心態係乜呀！

功夫茶只能感嘆，香港回歸以來，只係換咗一面旗幟，人心從來沒有回歸，尤其係年輕人。嗱，家陣一眾網民所作嘅《願榮光歸香港》，擺明就係漢奸心聲，有中國人唔做，最想就係造反獨立！呢首歌，喺多區不同嘅商場，晚晚都有一、二千人聚集係咁唱，唱到遍地開花，唱到日月無光，唱完仲要高呼口號，成班喪屍咁，問你死未！

阿哥，呢首「噪音」歌詞露骨，儼然成為「反送中」必唱歌。反對派及暴徒連「國歌」都有埋，仲唔係想奪取香港管治權，繼而大搞香港獨立咩。日前有網民號召到中環IFC唱中國國歌以示反擊，都有過百人手持五星旗撐場㗎，不過冇耐一班黑衣人趕來踩場，一度爭執對峙，搞到商舖紛紛落閘，最後都係唱國歌嘅陣營先行離開，睇嚟黑衣人都係奴才癖成癮，比較勢盛。更離譜嘅係，有在商場唱國歌嘅市民被人搶手機兼打到爆缸，更嚇親小朋友，愛國有罪，賣國光榮，你話呢個係乜嘢世界！

呢，連部分中學生嘅開學禮，國歌奏起當聽唔到，一味高呼「光復香港，時代革命」，好似鬼上身咁款。家陣仲有無數咁多中學生，日日手牽手組成人鏈，要學波羅的海三國脫俄獨立嘅抗爭手法喎。你話官媒仲傻到要香港學生喺開學第一課灌輸「愛國家，明法治」，那還不是落得瘌痢頭繞辮子──空纏！一葉落而知天下秋，香港嘅教育有幾失敗，睇到喇。

喂，真係有冇搞錯，喺「一國」之下嘅香港，唱國歌唔係被趕就係被打，國家尊嚴何在！功夫茶不禁質疑：試看今日之域中，竟是誰家之天下！中央再唔端正主人家心態，香港淪陷必矣。起來，香港已經到了最危險嘅時候！