正論：鐵路發展全停頓　百廢不興樣樣愁

今日是中秋佳節，本應人月兩圓，但香港在反修例風暴的陰影籠罩下，愁雲慘霧，日月無光。尤其是經濟步入衰退，百廢不興，飽受暴徒針對和破壞的港鐵，鐵路發展更陷於停頓。港府無計可施，索性撒手不管，繼續拖下去，香港競爭力勢必蕩然無存，未來只有死路一條。

鐵路是一個城市的交通命脈，帶動周邊經濟發展，提高這個城市的競爭力，重要性不言而喻。自四十年前鐵路開通以來，香港經濟便急速起飛，但一場反修例風暴，加上一個無所作為的政府，正將香港基建優勢急速斷送。港府於五年前提出《鐵路發展策略》，預計在二○二六年或之前推展七個鐵路項目，包括北環線及古洞站、屯門南延線、東九龍線、東涌西延線、洪水橋站、南港島線（西段）及北港島線，預算為一千一百億港元，但別說有關項目一直只聞樓梯響，適逢反修例風暴爆發，更令有關計劃推展無期。

當然，將所有問題歸咎於反修例風暴，未必全然公平，事關港鐵早於一六年至去年中，先後就其中五個項目多次提交建議書，惟港府愛理不理，今年六月立法會鐵路事宜小組委員會原擬討論「屯門南延線」項目，港府更主動抽起議程，令人莫名其妙。有人諷刺拉布不獨是反對派專利，港府也是箇中高手，可謂沒有誇張。如今立法會遭受暴徒瘋狂破壞，復會無期，港府更有大條道理推遲討論，即使港鐵羅列種種數據，表明有盡快展開計劃的必要，又擔心將來多項工程一次過上馬，必導致人手短缺甚至延誤超支，重蹈十大基建覆轍。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府充耳不聞，整個班子無心政事，有目共睹。

事實上，擴展鐵路網絡，既是現實需要，亦是社會長遠發展所需，特別是本港人口持續增長，估計於二○三一年將增至八百四十六萬，當中以新界東西部人口增長最迅速，路面交通勢必不勝負荷。更何況，興建鐵路有大量前期工作需要進行，包括諮詢立法會和區議會、進行環境評估、可行性研究、工地勘察等等，還有可能涉及漫長的收地過程，最後還要得到立法會撥款，沒有數以年計根本不可能完成，如今港府還要一拖再拖，要如期推展項目已是不可能的任務。

沒錯，香港正陷入回歸以來最大的政治危機，止暴制亂是當務之急，其他事情可暫且放下，但問題是，港府一直表現不出有止暴制亂的決心和意志，反而一味望天打卦，以為拖下去就可以拖到反對派良心發現，拖到「顏色革命」自動消失，天真無知，莫此為甚。最怕香港被拖到遍體鱗傷，拖到萬劫不復，基建發展全面停頓，經濟崩潰百業蕭條，人心渙散歪理瘋長，香港將徹底淪為死城。

凡事豫則立，不豫則廢。港府要槍有槍，要法律有法律，欠的是有承擔的領導人。《緊急法》是平息暴亂的利器，連中央都全力支持港府依法止暴制亂，惟林鄭至今無所作為。香港到底如何走出困局，令人惶惑，令人不安，令人絕望。