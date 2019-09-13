神州觀察：百醫護排隊分贓　掃不盡抱團腐敗

內地社會腐敗亂象層出不窮，醫療系統更是重災區之一，近年不少醫院動輒出現一條龍式腐敗窩案，從主管官員到各醫院院長、科室主任再到普通醫務人員爭相參與其中，一切只從利益出發，至於醫德良心、救死扶傷的人道主義精神早已蕩然無存，實在是時代的悲哀。

安徽淮北市被揭包括人民醫院、婦幼保健院在內的五間公立醫院、四十多個科室，逾百名醫護人員齊齊上陣，公然收受當地醫療設備商的回佣，彼此按照業務量進行排隊分贓，情況持續多年，毫無顧忌。此案更扯出淮北市食藥監局黨組書記及其他醫衞部門官員，各醫院院長、副院長，各科室負責人悉數參與其中，被輿論形容為淮北市乃至安徽省迄今為止最大一宗醫療系統腐敗窩案。

從已經查明的情況來看，本案行賄過程長達十多年之久，當中涉及醫療設備商向各醫院領導及各科室提供的回佣高達兩千五百多萬元，對其他監管部門官員的「孝敬」肯定也不會少到哪裏去。只是羊毛出在羊身上，醫療設備商行賄了多少錢，必然會變本加厲的賺回來，這些年老百姓看病難、看病貴問題始終不能解決，醫療器材、醫藥費動輒高得驚人，不是沒有原因。

不無諷刺的是，就在本案曝光前不久，安徽省剛剛經歷了一場全省範圍的醫療系統反腐敗大整肅，諸如安慶、蕪湖、黃山等多個市縣醫院乃至鄉鎮衞生所大大小小的領導、負責人紛紛遭查辦，淮北市食藥監局黨委書記便是其中之一，並曾於淮北多間公院擔任過一把手，堪稱邊升邊腐、邊腐邊升的典型。

更叫人訝異的是，安徽省於過往亦曾多次對醫療衞生系統掀起反腐風暴，像在二○一四年查處的塌方式腐敗中，便牽涉了包括十六名醫院院長、六名副院長在內的一百二十多人，集體腐敗情況可謂觸目驚心。而這種現象更普遍存在於全國各個系統，往往是查處一案牽出數案，查出一人便挖出數人甚至數十人，如同拔出蘿蔔帶出泥，早已成為人盡皆知之事，時時刻刻都在侵蝕着公眾的利益。

有人說，這是醫療產業化導致的惡果，是改革開放讓「一切向錢看」成為潮流，使得醫院亦變得唯利是圖，甚至屢屢做出漠視生命、見死不救之事，可謂鞭辟入裏。早就有人指出，中國的醫療改革商業化、市場化走向，完全違背了醫療衞生事業發展的基本規律，是當局的甩包袱之舉。這和教育產業化、住房商品化帶來的各種衝擊是同一個道理。改革開放的成果誰分的多，誰分的少，一眼看得出，反倒是當局天天強調要剷除滋生腐敗的土壤，結果卻是腐敗窩案頻出，制度的籬笆緣何總如此難紮？