世界視線：怒炒博爾頓容易　華府回歸務實難

美國總統特朗普怒炒前國家安全顧問博爾頓，不僅震動全球，更是特氏少數受到外界一致歡迎的決定，連《華盛頓郵報》一篇評論文章的標題，也形容博爾頓的遺產是「混亂、失序、沒有任何有意義的成就」。

隨着總統大選的戰鼓逐漸敲響，特朗普最需要的是可以向選民吹噓的成績表，博爾頓作為特氏在外交政策方面最高級的顧問，表現明顯不合格。以委內瑞拉問題為例，博氏曾多次公開表示美國要積極介入該國局勢，支持反對派領袖瓜伊多不遺餘力。最讓人印象深刻的一幕，是在一場白宮記者會上，博氏有意無意間被媒體拍到在筆記本寫上「向哥倫比亞派遣五千名士兵」，結果如何有目共睹，馬杜羅政府儘管面臨重重壓力，但仍然未有崩潰迹象。

在伊朗問題上，博爾頓的主張比特朗普更強硬，曾在報章撰文鼓吹派兵轟炸伊朗的核設施，並多次呼籲美國退出伊核協議。特朗普上台後採納了後半部分意見，不顧國際社會反對，單方面撕毀核協議，並不斷加碼對德黑蘭的經濟制裁，結果美國還是佔不了多大便宜。最諷刺的是，伊朗油輪被英屬直布羅陀扣押，當局斷然拒絕了華府提出將油輪轉交美方的要求，至於與盟友一起在波斯灣組建護航艦隊，更是雷聲大雨點小。

不少人憧憬作為「鷹派中的鷹派」的博爾頓下台，特朗普政府的外交政策將回歸更理性務實的路線。實際的情況是，特朗普大權在握，要誰捲鋪蓋走人，只是一句話的事。博爾頓敗走，與其說在「大政方針」跟老闆南轅北轍，不如說是「跑數」失敗，交不出實績。博氏之前能受到特朗普重用，要說他自行其是，完全沒有費心思討總統歡心，誰也不會相信。有評論指博氏的「出格」言論，其實只是「開天索價」，好讓特朗普出面做好人，提出不那麼壞的政策，如今特氏把他掃地出門而博得掌聲，博爾頓可算「求仁得仁」。

總而言之，特朗普乘着民粹的東風入主白宮，在國際間「撩是鬥非」就是要做給選民看，不會因為博氏離職而有所改變。