產評：港謀併購倫交所　逆美霸權路難行

香港交易所日前宣布擬收購倫敦證券交易所，從香港的角度看，這宗「世紀巨刁」是港交所國際化昇華戰略的一步。不過，從國際局勢看，在美國致力遏制中國發展之時，港謀併購倫交所，難免被視為替中國突破美國霸權及金融圍堵的一着。表面上是一宗國際商業收購，實際上是涉及國家利益的金融戰略，故變數及阻力是可以預見！

以市值計算，港交所及倫交所分別排全球第六及第七。今次港交所提出以接近三千億港元作價與倫交所合併，若然成事，合併後的「港倫所」市值將超越日本、中國上海和歐洲交易所，地位僅次於美國紐約交易所及納斯達克交易所，全球排名可由第六升至第三。

關於今次「世紀巨刁」作價高低，眾說紛紜。有指給予倫交所逾兩成的溢價提購，太過闊綽；但若然計及今次交易涉及港交所發行新股，而目前港交所的估值在全球同業中是偏貴，則對倫交所股東而言，出價又並非想像中吸引。

除了作價高低的考慮之外，政治因素是另一關鍵，皆因大背景是近年美國啟動貿易戰，遏止中國崛起，鞏固霸權地位。美國正試圖威逼利誘其他主要經濟體配合圍堵中國，並設法打擊中國企業的海外融資和發展。港交所今次出手，其中一個說法，正是要打通東西兩地市場，為中國企業提供融資便利。

背靠中國的香港，本着「立足中國、連接全球」的戰略打如意算盤，能否如願，當然還看英國的取態。英國一天仍留在歐盟，交易須得歐盟首肯，說不定會步數年前倫交所與德意志交易所合併遭歐盟否決的後塵。

眼下中美貿易戰不斷升級，若英國政府開綠燈，難免予人覺得英國站在中國的一方以抗衡美國霸權，損害英美關係。此外，合併後的港倫所，將由港交所作為大股東，對英國金融獨立性的潛在影響，也是英國當局必然考慮的因素。

事實上，倘成功合併，港倫所既擁有歐美與亞洲新興市場及全時段交易平台，亦結合股票、衍生產品、新股、固定收益及貨幣市場優勢，以及作為全球最大的離岸美元金融中心與離岸人民幣業務樞紐的強強互補，足以挑戰紐約的國際金融中心地位，勢必觸動美國神經。

可見，今次港交所謀吞倫交所，絕對是一宗不尋常的國際企業併購，難度不低，但若成功，不但香港金融市場國際化戰略邁進一大步，亦為中國在國際舞台和推動人民幣國際化進程起到重大作用。