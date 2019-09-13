網上有戲言說，今次反修例事件平復之後，要秋後算帳，對象應是政府的公務員，例如運輸署處理破壞交通不力，食環署任由公共設施遭受塗污、亂貼和毀壞，新聞處對維護香港新聞公正不作為，教育局放任政治教師在學校宣傳仇恨政治思想等等；相反地，香港的警察應予獎勵，他們英勇、專業和不辭勞苦。

不過綜觀今次事件的發展，最主要的責任在政府高層。林鄭月娥難辭其咎，行政會議成員也起不了輔助、支持作用，甚且間接地唱對台。至於問責官員，不是敷衍塞責，便是迴避，躲在一旁不作一聲也不作任何工作。問責的政治團隊實際上已崩析瓦解，看着特首、保安局局長和警務處處長在反對派的欺凌下進退失據。當然，取消中央政策組的心戰功能，是林鄭自取其咎。但政治問責官員的政治責任何在？團隊精神何在？不為林鄭，也應為政府、香港社會盡力。

公務員體制有其保守僵化的傾向，回歸以來，有趨惡化之勢，並沒有與時並進，反而有所倒退。領導層管治不力，導致上行下效，也使體制內的制約監管失效。積弊已久，今次危機完全暴露，實在也難對中層的官員厚責。

最應算帳的是政治問責官員，不但秋後要算，秋前也要算。

今次事件處理糟糕，使小事化大，有關問責官員不能推卸責任。警務處重聘一位副處長，已實際承認錯誤。大亂未平，警務處的高層不應變動；特首代表體制穩定，問責還可延後，但其他問責官員實應盡早整頓，應對暴亂的破壞和事後的修補工作。

第一位應讓位的是政務司司長，他本是百官之首，卻無所作為，沒有能力協助特首統率各局來應對動亂。林鄭月娥勢弱，好應有一位更為能幹、強硬的政務司司長輔助和替她承擔政務。第二位是律政司司長，去位可減少政府承受的社會批評。在當前未必需要即時落台，但可預告引退，以使政府可爭取社會支持。

第三位是財政司司長，動亂帶來對香港社會經濟的破壞，並不是不可預見，特區政府有龐大的財政與政策資源，為甚麼不可以緊急行事，採取措施救援受衝擊行業與企業呢？也為甚麼不在衝擊破壞之際，政府提出重大的財政經濟政策，來挽救社會及國際的信心，且積極建設，推動香港的轉型升級發展，為將來打下基礎？動亂帶來的經濟危機嚴重，且碰上國際經濟景氣轉衰、中美貿易衝突之際，這已不是積極不干預或干預的學理爭議，而需要緊急的財經政策配套。司長不幹，倒不如讓別人來幹。