九月三日習近平在中央黨校發表講話，主旨是面對國內外各種尖銳、複雜、嚴峻局面，要「敢於鬥爭，善於鬥爭」。他表示，目前面臨的重大鬥爭不會少，包括經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防、軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面。對此，他要求領導幹部要有草搖葉響知鹿過、松風一起知虎來、一葉易色而知天下秋的見微知著能力，對潛在的風險有科學預測，知道風險在哪裏，表現形式是甚麼，發展趨勢會怎樣，該鬥爭的就要鬥爭。他還說當嚴峻形勢和鬥爭任務擺在面前時，骨頭要硬，敢於出擊，敢戰能勝。領導幹部要守土有責，守土盡責，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動。

習近平這篇「敢於鬥爭，善於鬥爭」的講話，針對當前的國內外大局，也包括當前在香港發生了三個多月仍然愈演愈烈的反修例風波暴亂，包括這場反對派和美英勢力相勾結發動的奪權鬥爭、顏色革命。毫無疑問，這場鬥爭已關乎國家主權、安全和發展利益，行政長官、香江府衙若打不好這一仗，那就是守土塞責，罪不可恕。然而，從形勢發展來看，他的警告，對香港平息暴亂而言，已來得太晚也。更可悲的是，就在他發表講話的第二天，林鄭月娥再次向反對派和暴徒們跪低投降，再次兜售她的早已破產了三個多月、把香港局勢愈搞愈糟、令暴力不斷升級的「和解」、「對話」破爛貨。她的綏靖投降，是對中央講話的公開嘲弄，是對中央指示當務之急是盡快止暴制亂的公開嘲弄，而且激起和鼓勵了反對派、暴徒們的「敢於鬥爭，善於鬥爭」！

這些天，我們見識了反對派、暴徒們更加瘋狂的進攻和靈活多變、無所不用其極的暴力手段。人們要問林鄭月娥為何能如此、「敢於」如此？大概是「山高皇帝遠」，一國兩制下，山更高、「皇帝」更遠吧。回歸以來香港特區似乎已成化外之地，行政長官似有藩王之尊，似和朝廷命官、封疆大吏不同。朝廷也如是觀之，寬鬆待之。而林鄭月娥又是英夷培養，其心必異，平日裏政治上可疑，無間道難測，關鍵時刻，自有特殊表現給你看也。