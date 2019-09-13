前人種樹，後人乘涼。香港從小漁村發展成國際金融中心，是好幾代人辛勤努力的成果，與現在的年輕人毫無關係，他們既沒有任何貢獻，也沒有任何付出，坐享其成，嬌生慣養。然而他們不但不懂得感恩，反好像全世界都虧欠他們似的，怨天尤人，憤世嫉俗，甚至揚言要「攬炒」，要摧毀香港百年基業。他們到底憑甚麼？有何權利這樣做？

有些年輕人喜歡鸚鵡學舌，開口閉口獅子山精神，他們根本不知何謂獅子山精神。過去的年代，香港既沒有綜援，也沒有免費教育，更不可能有這麼多公屋和居屋，人人靠自己，一家數口擠住一間斗室，不是做兼職，就是串膠花，因為港英政府根本不會幫你。逆境自強，刻苦耐勞，守望相助，和衷共濟，這就是幾代香港人共同打造的獅子山精神。反觀現在的年輕人大多在溫室中長大，沒有經歷風風雨雨，沒有受過生活磨難，以為幸福就是必然，因此養成驕嬌二氣，一切以自我為中心，稍不如意便撒潑耍賴，胡攪蠻纏。

年輕人經常埋怨買不起房子，「連扑嘢都要排隊」，但他們可有想過，除了含着金鑰匙出世的少數幸運兒，世界上有多少人甫踏入社會工作便可以買房子？誰不是經過多年努力才擁有自己物業？從來沒有不勞而獲這回事，與其怨天尤人，不如反躬自省，自己到底付出多少？對社會有何貢獻？

時代在前進，社會在發展，現時香港已由兩間大學增至十間，偏偏許多年輕人不但沒有進化，反而不斷退化，導致整個社會愈來愈反智，愈來愈不可理喻。如果說少年智則國智，少年強則國強，香港還有明天嗎？

不管怎麼說，香港是七百萬人的共同家園，百年基業來之不易，任何人都無權攬炒。既然年輕人這也不滿那也不滿，最好快快離開，懇求英美收留也好，要求德國庇護也好，或去台灣做難民也罷，悉隨尊便，好走不送。