若要人不知，除非己莫為，反對派藉着反修訂逃犯例，提出五大訴求，聲稱缺一不可，即使撤回修例仍不罷休，令人懷疑他們背後真正動機，意圖奪取管治權是人所共知，最終目標是在搞香港獨立。

為了爭取一批中間及較溫和路線的市民支持，他們一直否認搞港獨，儘管遊行中不時有人高舉英美及港獨旗，但依然死口不認，猶抱琵琶半遮面，惟始終露出狐狸尾巴。最近他們有人創作了一首歌，成為示威者指定歌曲，到處散播開去，在大大小小場合，在多個商場聚集高聲唱出，甚至香港足球代表隊對伊朗的比賽，故意對國歌發出噓聲，並洋洋得意地合唱這首歌，拍片放上網絡廣傳，樂於讓全世界看見侮辱自己國家的行為。可能是太過興奮，樂極忘形，不小心露了底，尤其是反中亂港的毒果日報，將這首歌形容為香港「國歌」。香港只是一個城市，何來「國歌」，這不是赤裸裸地承認了他們是在搞港獨嗎？

正如港澳辦所言，香港出現了恐怖主義的苗頭，現在港獨分子亦撕破了臉。《基本法》第一章第一條清楚列明，香港是中國不可分離的部分，從英國人手中收回香港主權，回歸祖國懷抱，洗脫國恥，寫下新中國歷史一頁，任何人想分裂國家，一定不會有好下場。愛國愛港人士必須團結對港獨分子迎頭痛擊，認清他們真面目，不能姑息。

就像香港眾志一幫人，標榜自己是本土派，但外界一早揭穿他們是搞港獨，主力分子黃之鋒，是個不折不扣的小漢奸，不時飛來飛去，到外地唱衰香港，最近還見了德國外長，要求立法制裁香港，居心狠毒，假以時日必定可以超越大漢奸黎智英。年輕人要擦亮眼睛，切勿追隨奸徒，港獨只是死路一條，歐美各國不但會吞噬這片土地，而且會利用香港為基地攻掠中國，到時不只引清兵入關，而是重演八國聯軍掠華了。