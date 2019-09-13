中秋前夕，中國國民黨爆發意料之中的「家變」，昨日由連戰、馬英九、吳伯雄、洪秀柱等大老領銜，在各報頭版刊登「團結、奮鬥、救中華民國」勸退郭台銘參選總統的廣告，呼籲所有熱愛中華民國、忠於中國國民黨的黨員同志一心一德，全力支持黨提名總統參選人韓國瑜。郭台銘辦公室發言人隨即發表聲明，痛批連署大老有人是「人在曹營心在漢」，更指部分中常委迂腐，與郭台銘當初重回國民黨的初衷背道而馳，郭台銘已不再眷念，即日起退出國民黨，至於是否參加二○二○年大選，會在九月十七日給大家答案。

國民黨中央對聲明深感遺憾，表示將依照黨員違反黨紀處分規程處理。國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室則說：「對於郭台銘董事長做出這樣的決定，我們表示萬分的遺憾和失望……韓國瑜身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。」

國民黨分裂，民進黨政府行政院長蘇貞昌的回應是：「國民黨愈做愈失格，怪不得有人要退黨。」堂堂一位行政院長，對在野黨的家務事酸言酸語，成何體統？失格的恐怕是這位去年在新北市市長選舉輸了給國民黨侯友宜二十九萬票，但由於民進黨執政，可以「翻閹」做閣揆的政客。郭台銘退出國民黨，柯文哲的「台灣民眾黨」強調和郭陣營的合作以及民眾黨的價值和郭台銘參選總統有共識，樂見台灣政壇上有非藍非綠的總統候選人出現，為台灣政治帶來第三條路。

「君子交絕，不出惡聲」，郭台銘的退黨聲明惡言惡語，國民黨當然無法接受，中央組發會主委李哲華指出，當初是因郭說想為國家提升競爭力，爭取代表國民黨參選總統，黨中央才特別給郭一個參選資格，「國民黨對郭已經厚待，現在要退黨，請告訴我們為甚麼？國民黨沒有對不起你！」國民黨立委沈智慧則表示，郭台銘要當一個政治人物，就要有政治誠信，當初在國民黨中常會曾說過，希望黨辦初選並支持初選選出來的候選人，不過現在郭台銘卻說話不算話。

「勢傾則絕，利窮則散」，政治是權力遊戲，彼可取而代之，不會講甚麼道義，郭台銘參加國民黨總統初選輸了之後，拒絕整合，準備「中秋起義」，脫黨參選，「輸打贏要」是否有違政治倫理，留待選民裁決。

郭台銘退黨參選，當然會衝擊國民黨選情，然而禍兮福所倚，國民黨必須在「三強鼎立」暫處弱勢的情況下，凝聚向心力，整軍經武，鞏固基本盤，開拓新票源，打一場漂亮的選戰，鹿死誰手尚不可知！