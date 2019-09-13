國泰發出內部通告，表示上月業務較去年同期出現兩位數跌幅，即時暫停招聘新人，同時凍結「非飛行崗位」的人員招聘，全力控制成本。這顯然只是開始，若反修例暴亂依然無法平息，經濟陷入衰退，別說大企業停止招聘，各行各業的凍薪潮、減薪潮、裁員潮勢必陸續有來。

暴徒口口聲聲「攬炒」，求仁得仁，但很大程度是因為他們沒有工作，大部分只是學生，有父母供養才會這麼口響。當應屆畢業生找不到工作，是不是要繼續攬炒？還是全力流連街頭？還有那些揚言「核爆都唔割席」的「有良知香港市民」，由原本年年加薪變成凍薪減薪甚至失業，到時候是否由暴徒養起全家？抑或由英美政府批出居留權讓他們移民？還是壹淫媒漢奸黎及其豢養的政客每月派錢給他們生活？

香港之所以暴亂成災，恐怖主義萌芽，除了有一班居心險惡的政客唯恐天下不亂，以及自以為正義的年輕人笨人出手，更因為有大群人云亦云、完全沒有獨立思考能力的香港市民堅持不割席、不分化、不篤灰所致。「縱暴派」以為自己支持的是正義之師，可以推翻共產黨暴政，卻沒有想過這一切不但不可能實現，反而充當了外部勢力棋子而不自知，將香港破壞殆盡，愚不可及。

特朗普已將香港局勢同貿易戰掛鈎，每次暴亂都見美國旗飄揚，美國借搞亂香港打擊中國的意圖彰彰明甚。全世界任何地方鬧革命，都不會高舉外國國旗，香港「時代革命」卻是例外，這種「革命」的性質為何，還不清楚嗎？百年養不足，一日毀有餘。香港由小漁港變成國際金融中心，是因為香港一直定位為經濟城市而不是政治城市，任何地方陷入政治狂熱，必然只有動盪、混亂、破壞。當中國都不再搞文革這一套，偏偏香港樂此不疲，港府更是聽之任之，別說經濟崩潰近在眼前，香港淪為徹底的死城亦不遠矣。