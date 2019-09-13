早前，跟一位熟悉時事的朋友聊天，談到當前局勢，筆者請教對方，說：「香港目前號稱要攬炒的暴力抗爭者究竟對未來有何打算，將如何生活下去？」答曰：「他們可能沒打算生活下去。」

朋友的答覆簡明扼要，使我若有所悟。這年代不少人頭腦發熱，做事不計後果，既不利人，更不利己，只是虛擬出一種所謂的「理想」便一往無前，未來如何，根本不在他們考慮之列。伊斯蘭國（IS）的狂熱分子正是這一類人，但其道不孤，在香港終於找到「志趣相投」的一群了。

IS為追求他們的「神聖」使命，竟傻不楞登，視世界所有強國，包括中、美、俄、英、法為敵人，打一場必敗的仗，在這群人心目中，就是要攬炒。如今口宣「光復香港」的人，走的便是類近IS之路。

歷史上一切具意義的抗爭，無論是「十月革命」也好，「驅除韃虜，恢復中華」也好，抗爭者都是會尋求出路，找生存之道的。只有這年代才會有如此沒頭沒腦的人，鬥爭目的竟然是有死無生，要玉石俱焚！

但你想攬炒還得掂量自己有幾斤幾両，最可憐的是你炒人不炒，人家好端端，你卻死翹翹。無論IS如何瘋狂，也沒能力去跟聯合國五大常任理事國玉石俱焚，要焚的，就只能焚自己。

揚言要「光復香港」的人也是一樣，不論如何去搞破壞，也不可能跟中央攬炒。特區要是亂得不成樣子，大不了就請解放軍平亂，「一國兩制」即使行不通，最壞打算也不過是將香港變成南方的上海，中國金融業發展容或有少許放緩，但傷得了筋也動不了骨，太陽還是會照常升起。況且，香港的暴徒有IS之傻，卻沒有IS之勇。後者視死如歸，而我們的香港少爺、公主們，有時給警棍拂上一下也哭成淚人，以這副德性去搞革命，可別丟人現眼了。