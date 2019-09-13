臨近區議會選舉，平時難得一見的政客忽然眾聲喧嘩，政黨一個二個為「民生」議題發聲獻策，尤其政府一直視為重中之重的房屋問題！香港房屋問題一大籮，歷屆政府喺呢個深層次問題上，向來口水多過浪花，光說不練，致使至今依然有數以十萬計基層住喺劏房！而建築商有所謂「納米樓」，四、五百萬元都係買到豆腐膶咁大嘅居住空間，叫人情何以堪？

其實，殖民地時期的十年建屋計劃，最終都能夠喺十五年內建成一百五十萬個單位，喂！呢啲咪叫做「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」囉！為甚麼以前得，回歸後就唔得？而且回歸咗成二十二年，政府喺房屋政策上仍然一味大隻講，廢噏無謂，甚且愈搞愈差，完全沒有全盤為基層小市民着想，搞到房價高企，租金持續向上，民生困苦，不但貧戶怨氣沖天，即使買唔起樓而焗住捱貴租嘅中層，亦活得十分冇滋味！交稅有份，申請公屋又冇資格，「派糖」又最少，夾心階層，有氣冇碇抖也！

呢，自一九八五年起，聯合國每年將十月首個星期一定為「世界人居日」，目的係喚起社會關注基本住屋嘅權利。香港又話係國際金融中心，一個幾好都有嘅國際大都會，全球最富裕嘅地區之一；然而，點解仲有數以十萬計嘅基層住喺劏房、籠屋？環境惡劣，食喺嗰度，屙喺側邊，煮食切菜就在馬桶旁！小朋友做功課就屈膝床上，有啲「棺材床位」更只容許你雙腳一伸入去就要瞓覺，一點活動空間也沒有，試問這是「人間」還是「地獄」？這是香港之恥，也是高薪厚酬的政府高官不作為之恥。

香港不缺土地，惟政府從不肯努力覓地建屋，最近有政黨建議政府採用《收回土地條例》，大刀闊斧收棕地興建公屋；有團體倡全面收回粉嶺高球場興建公營房屋；又有要求收購工廈改建公屋等。「世異則事變」，政府在覓地建屋上切忌再望梅止渴！