似乎是突然之間，中國人發現吃不起豬肉了。從七月份開始，內地豬肉供應出現異常，價格暴漲，漲幅同比超過百分之五十，以至於四川、廣西等一些地方出現憑票供應、限購一斤的奇觀，一下子將人們拉回了改革開放之前物質極度短缺的票證時代。此前，常有台灣「名嘴」評論大陸吃不起茶葉蛋、吃不起榨菜，孰料榨菜暫時還能管飽，而豬肉確實成奢侈品了，真猶如不可思議的無厘頭喜劇。

為平抑物價，國務院召開多次會議，研究穩定生豬生產和豬肉保供穩價措施。分管的副總理連番赴基層調研、考察。發改委宣布加大對養豬的中央投資，財政部、人民銀行、銀保監會加大對新建擴建養豬場的財政補貼、貸款貼息、保險保額，自然資源部免除對養豬場的建設用地審批、允許佔用耕地，交通運輸部宣布生豬運輸免收過路費。

頓時，「二師兄」簡直集萬千寵愛於一身。有人戲稱，香港亂到如此地步，除了官媒打嘴炮，未見一位領導人出面表態；而豬竟然驚動了內地這麼多部門。改革開放四十多年，年輕的中國人已完全沒有了物質短缺的概念。在如今這種商品經濟時代，居然會吃不起肉，實在可謂是太反常了。貿易戰可以怪美國，香港亂也可以怪美國，但如果把豬肉貴再讓美國人背鍋，恐怕豬也不好意思了。雖然有非洲豬瘟因素，但也遠遠沒有如此大殺傷力。最主要的原因在於，去年以來內地對養豬場的大規模拆除。

中共十八大之後，與反腐風暴平行，環保風暴也空前猛烈。「國務院生態環境保護督察領導小組」也進一步升格為「中央生態環境保護督察工作領導小組」，各路環保欽差諸侯四處出擊。陝西秦嶺違建別墅、河北石家莊「削山造地」、海南恒大海花島「填海造島」、吉林長白山萬達「毀林建球場」等一批項目，因破壞環境被整頓。環保為了能呼吸清新空氣、喝上乾淨的水，老百姓都舉雙手贊成。

然而在一刀切的強力執法之下，許多「環保鬧劇」層出不窮。河南上蔡縣，禁止村民用機械收割小麥，理由是收割機揚塵會影響大氣。近日，該省又下發公文，禁止露天進行花生剝殼加工，理由同樣是為了避免揚塵污染。最引發公憤的，是二○一七年冬天華北等地禁用燃煤，強制拆除燃煤爐。結果數九寒冬，滴水成冰，哀嚎遍野，有農村小學生在攝氏零度以下的教室裏上課，手背凍得開裂流血。到了去年，又以養豬場污染空氣為由，大規模強拆豬場，且補助偏低，令許多養豬戶血本無歸。

溫飽二字是生存權的底線。如今堂堂世界第二經濟大國，百姓居然到了既不溫又不飽的地步。環保本是民生工程，卻異變為擾民害民的鬧劇與悲劇。歸結起來就是兩個字：折騰。高層決策與基層實際脫節，而執行過程中的野蠻操作、不問青紅皂白，更加劇了副作用。權力的跋扈傲慢，到了肆無忌憚的地步。但地方官也有理由，這叫作「執行中央決策不打折扣」，實際上是變相的「高級黑」。決策者能不慎乎？