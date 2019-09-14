世界視線：以總理力拚連任　特朗普突放冷槍

以色列將於十七日舉行大選，正當現任總理內塔尼亞胡陷於苦戰之際，其最親密的「戰友」──美國總統特朗普竟在背後放冷槍，突然解僱前國家安全顧問博爾頓，且放出風聲不排除跟伊朗總統魯哈尼會面，將一直大打伊朗牌的內氏殺個措手不及。

眾所周知，特朗普上台後為爭取國內猶太選民支持，力撐內塔尼亞胡幾乎到了無所不用其極的地步，甚至不惜冒國際社會的大不韙，承認耶路撒冷為以國首都，並把駐以大使館遷往耶城，其後又宣布承認以色列對戈蘭高地的主權，被視為替內塔尼亞胡「助選」。

至於伊朗問題，內塔尼亞胡不斷妖魔化德黑蘭政權，一方面凝聚國內右翼勢力，另一方面拉攏阿拉伯世界對付共同敵人，成功跟長期敵對的沙特阿拉伯建立正常關係。華府單方面退出伊朗核協議，以色列在幕後游說「功不可沒」，而博爾頓正是內塔尼亞胡在特朗普面前「吹風」的主要「內線」。有報道指出，博爾頓極力反對特朗普跟魯哈尼會面，在其「被辭職」的幾小時前，還在社交網站發文炮轟伊朗「正在努力編造謊言」，並非可靠的談判對象。

然而此一時，彼一時。去年九月的聯合國大會上，內塔尼亞胡公開指控伊朗秘密發展核計劃，獲得華府「情義相挺」；如今內氏重施故技，開記者會公布伊朗發展核武的衞星圖，特朗普政府對伊朗的態度卻有所軟化，今年聯大會議更可能實現「特魯會」。可以想像，美伊兩國一旦破冰，特朗普肯定會將之當作「重大外交勝利」（儘管今天的亂局其實由他一手一腳造成）。北韓的例子近在眼前，特氏為了自我吹噓「政績」，對平壤的試射活動多所寬容，類似的態度轉變，難保不會發生在伊朗身上。

事實再次證明，特朗普言行就如月亮，初一十五不一樣，「盟友」緊抱山姆大叔大腿，就要有被拋棄的心理準備。更何況，內氏在選前大開期票，包括吞併約旦河谷等，在區內引發緊張之餘，亦被保守選民質疑「講多過做」，被老美疏遠的內氏能否繼續取信選民，很快便有分曉。