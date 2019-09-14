神州觀察：侮辱英烈禁不止　保護法形同虛設

十一中共建政七十周年前一天，是國家烈士紀念日，領導人必定要隆重致祭，並在人民英雄紀念碑獻花，但與此同時，不少烈士卻依然被抹黑，弘揚國魂，淪為空談。

內地一個日均閱讀量達百萬以上，擁有近八百萬粉絲的微博帳號，日前因涉嫌散播不實謠言，侮辱烈士被網友舉報。從網友截圖顯示，該博主曾貼文指，中共女烈士「江竹筠」，也就是著名小說《紅岩》主角「江姐」原型，為求男生加入中共，同意與每個男生上床等。事件令網民憤怒，中國歷史研究院稱，有關內容違反去年五月生效的《英烈保護法》，內容也公開傳播販賣淫穢訊息。

欲滅其國，先滅其史，「江姐」是一九四九年，在重慶被國民黨當局殺害的中共黨員，其生平事迹曾被搬上螢幕和舞台，毛澤東等老一輩中共領導人曾親自觀看，在內地可謂家喻戶曉；今年為慶祝中共建政七十周年，歌頌「江姐」的文藝節目再度推出，現任中央高層更集體觀賞，可見中共黨史對該名女烈士的高度重視。

只不過，內地網絡大V竟然在十一大慶前夕，被傳出曾公然侮辱「江姐」，顯然不是譁眾取寵，更像是要醜化中共，動機甚或是為配合香港的黎智英等反中亂港勢力，興風作浪。雖然該帳號被舉報後已注銷，但該大V旗下仍有帳號繼續發表文章，表明相關執法部門根本就無意依法追究其法律責任，《英烈保護法》形同虛設。

事實上，豈止是「江姐」，抹黑英烈早已是內地社會常態，《英烈保護法》去年五月實施後，就有網站繼續發布醜化惡搞葉挺烈士作品《囚歌》和董存瑞烈士的視頻。綜觀內地網絡訊息，不難發現，幾乎所有中共英烈，不是曾被戲謔調侃，就是被醜化詆毀。

相關數據亦可證明，例如國家網信辦近期對網絡歪曲黨史國史和侮辱調侃英雄烈士等訊息及帳號開展專項清理行動，不到一個月，僅一個社交平台就清理相關違規內容一萬四千三百條，可見《英烈保護法》立法一年多來，不但沒有執法，侮辱英烈行為反而愈演愈烈。上述亂象背後的重要原因，就是當局放任自流。發現違法問題，相關執法部門僅「約談」違規網站，至多要求其自行清理，而非直接根據法例懲處，警方也幾乎不介入此類案件，令當初高調宣傳的保護法變成一紙空文。

另一方面，近年各類漢奸言論大行其道，甚至連汪精衞、秦檜等漢奸都有人要為他們平反，雖然社會輿論對漢奸大加撻伐，但當局屢屢網開一面，法外容情，甚至將賣國者捧為上賓，加以統戰。當愛奸恨忠、愛國有罪、賣國有獎，為漢奸賣國賊平反、將民族英雄鞭屍成為時尚，抹黑中共英烈又何足為奇呢。