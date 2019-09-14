正論：空置稅力挽民望　時機錯適得其反

反修例風暴將特區許多深層次矛盾暴露無遺，港府認定房屋問題是一切民憤之源，昨日就拖延多時的《2019年差餉（修訂）條例草案》刊憲，待立法會復會通過便正式落實「空置稅」。問題是，現在社會氣氛慘淡，經濟下行迫在眉睫，最怕空置稅未能增加房屋供應，反倒拖累樓市，令危如累卵的經濟雪上加霜。

特首林鄭月娥去年提出房策六招，當中包括引入空置稅，即向空置滿一年的一手樓單位徵收「額外差餉」，發展商須繳納相當於應課差餉租值兩倍的空置稅。林鄭在社交網站自吹自擂，指空置稅刊憲代表六項房策全部到位；財政司司長陳茂波則擺出關心民生狀，指當局希望住宅單位落成後盡快推出市場，以滿足市場需要云云。

眾所周知，空置稅自去年提出後，發展商反彈不小，港府亦拖拖拉拉，議而不決，現在忽然積極，並非良心發現，而是反修例風暴引爆的民憤愈演愈烈，港府管治權遭受重創，死到臨頭，加上中央要求出招平息民憤，因此不得不向發展商「開刀」，企圖藉此顯示港府施政為民，對大財團不假辭色。日前甚至打倒昨日的我，忽然認同政黨提出更積極引用《收回土地條例》興建公屋，打破發展商囤積居奇的局面，跟過去對此耍手擰頭的態度不可同日而語，令人嘆為觀止。

誠然，房屋問題是香港老大難問題，增加供應幫助市民上樓是應有之義。但別說空置單位數量有限，大約只有數千個，空置稅對增加供應只是聊勝於無；而且你有張良計，我有過牆梯，發展商要避稅總有辦法，既可將單位賣給旗下公司作為租盤再放售，又可拖慢樓盤建築期和推盤進度，更可將稅項轉嫁給買家；何況現在經濟前景黯淡，連陳茂波都承認很大機會步入衰退，樓市近月已向下調整，港府不在去年樓市最熾熱的時候推出空置稅，反而在社會氣氛轉差的時候推出，顯然已錯過最佳時機，會否弄巧成拙，適得其反，不能不令人懷疑。

地產建設商會昨日便發出聲明呼籲港府三思，直指物業市道面對中美貿易戰和社會衝突的雙重夾擊已開始回落，推出空置稅很可能火上加油，甚至因調整過急而導致銀行要求按揭客戶提早還款，對經濟產生骨牌效應，沙士負資產潮隨時重臨。作為利益持份者，發展商當然為自己發聲，但即使情況不如他們所說那麼極端，亦不能否認現在是非常時期，而貿易戰正演變成金融戰亦是不爭的事實，任何引致市道不穩的措施都必須慎之又慎，倘林鄭為了挽回民望而令經濟進一步惡化，該當何罪？

說到底，目前當務之急是止暴制亂，另外就是增加對中小企的支援。很可惜，港府至今無所作為，《緊急法》固然被束之高閣，派糖措施更是搔不着癢處，無助中小企渡過難關。高官藥石亂投，何止解決不了房屋問題，連如何走出困局亦令人沒有信心。香港就如一葉孤舟，在怒海裏載浮載沉，隨時遭受滅頂之災。