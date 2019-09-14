產評：歐央行無限量寬　救經濟黔驢技窮

歐洲央行日前一如市場預期宣布減息，並重啟量化寬鬆計劃，且沒有期限。顯見，在歐元區經濟衰退壓力日增，救市迫切之下，負利率政策變成「常態化」。問題是，負利率政策須有經濟前景改善的配合，才能起到好的效果，否則低通脹、低增長、低利率、低回報的「四低」局面，相信遠未見盡頭。

月暈而風，礎潤而雨。歐央行落重藥應對經濟衰退，不無原因。作為歐元區經濟火車頭的德國，第二季國內生產總值（GDP）陷入萎縮，顯示在貿易戰加劇及海外需求轉弱之下，經濟瀕臨衰退。此外，歐盟統計局數據顯示，歐元區經濟景氣指數跌勢未止，製造業採購經理指數更處於六年低位，並連續七個月陷入收縮區域。

故是次歐央行除了下調存款利率之外，在最新前瞻指引中，承諾維持利率於現時或以下水平，直到通脹達到近2%的目標，並宣布自十一月起每月買債兩百億歐元，且未有提及結束期限。很明顯，歐央行不為買債設期限，以加強寬鬆政策力度，充分反映對區內經濟水深火熱的着急之情。

理論上，負利率變相就是中央銀行向存款的銀行收取利息，藉此鼓勵銀行增加放貸，刺激經濟。問題是，增加信貸供應，都要有增加信貸需求來配合，才能達到刺激經濟的目的，若家庭和企業都只持現金，不作消費和投資，負利率政策恐難起到效果。偏偏如今經濟前景信心下滑的情況正在全球蔓延，信貸需求疲弱，若銀行無法增加放貸，利潤將被負利率蠶食。故見今次歐央行在下調存款利率的同時，還將銀行部分超額儲備豁免負利率以減憂慮，某程度上反映負利率政策有其局限。

歐央行持續實施負利率，歐元低迷，有助維持歐元區的出口競爭力。但高舉貿易保護主義的美國，除了着力打擊中國外，還一直在注視歐元區。美國總統特朗普近日更明言，歐央行持續讓歐元貶值，正損害美國出口。事實上，目前歐、美基準利率差距仍達兩厘，若美國將槍頭指向歐元區，掀起貨幣戰，將抵銷新一輪寬鬆措施的效用，無限量寬是否就能化解危機，存在疑問。

「上天無路，入地無門」，正是如今歐央行貨幣政策的寫照，只好先下手為強落重藥為經濟補底。不過，即使全球央行再次開大印鈔機應對衰退風險，也未必能解決經濟結構問題，大量資金流入市場，反而會激化資產泡沫。實際上這次無止境的量寬有多大效用，真是天曉得！