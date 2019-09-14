功夫茶：節日黯然無顏色　盛事之都徒追憶

香港幾好都有，點捨得走？但一場反修例風暴，硝煙圍城，縱使高樓對海，風過處，都彷彿嗅到胡椒噴劑嘅嗆喉味道，也許這是功夫茶嘅心理作用，一見月影，流光溢彩嘅燈飾，都幻覺有人用雷射筆射警署，天啊，這是創傷後遺症嗎？

點講都好，今年中秋，即使月仍在望，綵燈晚會依然有，火龍仍在大坑燄燄燒天紅，之不過，功夫茶就無心賞咯！鬼咩，港鐵一改以往慣例，係十二年來首次破例不提供通宵服務，亦唔會延長服務時間。唉，香港今時唔同往日，一場如瘟疫嘅反修例風暴，徹底將香港變成鬼域！堵機場圍阿伯打記者醜出國際，遊客有錢唔識去第二度消費咩？連內地團都暴跌逾六成，旅遊業同埋零售業梗係嗌晒救命啦。

再講吖，百業蕭條，市道差，執笠潮湧現，唔少市民憂失業，喺咁嘅情況下，個月亮再圓都冇心情追喇，更理不得寂寞嫦娥是否舒廣袖，萬里長空且為忠魂舞！看官，心安才是家，家陣飯碗都隨時打爛，幸福嗰一群即使未聞到魷魚燶味仲有工返，又驚有人搞不合作運動，想準時返工都係大問題。而放咗工愛回家嘅，又分分鐘遇黑衣人堵路。香港幾危險都有，點敢唔走？有個錢嘅好多都移民，走夾唔抖！

阿哥，香港已成如假包換嘅恐怖之城！嗱，由旅發局主辦嘅美酒佳餚巡禮，已搞咗十一年，好受歡迎㗎，肉香伴着靚女嘅香水味，短裙迎風搖曳，一杯在手，酒不醉人人自醉！可惜啊，因舉辦地點喺中環海濱及添馬公園，呢個惹火地點同龍和道非常接近，一旦有黑衣人踩場，美酒佳餚隨時變煙熏淚彈甚至火燄甜品，盞嚇親啲美女俊男啫。呢，已有法國參展商決定唔嚟啦。

仲有啊，一個衰世，好嘢入門都彈番出去，衰嘢就必然接踵而至。會展有啲展覽取消咗唔在講，市道不景，展條毛咩？就連皇家莎士比亞劇團一個譽滿全球嘅音樂劇，原定今個月下旬來港演出，家陣都因為怕咗香港動亂，憂慮團隊安全未能受到保障，宣布唔嚟。連啲海外生同埋海外專家都取消來港交流或就業，尋日又有網球賽宣布延期，盛事之都變成生人勿近之地，睇嚟呢場暴亂瘟疫，果然威力驚人，蔓延到全世界都大叫怕怕囉！

當然，令功夫茶最傷感嘅係盛傳十‧一煙花匯演都可能取消。喂，今年係中華人民共和國成立七十周年，中國成為世界力量天平嘅一端，理應煙花大放特放，令維港璀璨沸騰，香港竟然話取消？是誰令香江百年繁華變百年孤寂？功夫茶今夜望月懷想，不禁愴然而涕下！