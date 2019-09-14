毛澤東時代搞階級鬥爭、搞社會主義建設，講究「政治掛帥」，強調政治工作是一切經濟工作的生命線。結果，這套東西搞得天下大亂，文化大革命結束時，中國經濟面臨崩潰邊緣。有此慘痛教訓，中共對「政治掛帥」和「以階級鬥爭為綱」一樣，視為極其錯誤的東西。

改革開放四十年，不再提「政治掛帥」和「以階級鬥爭為綱」。不料，這套東西竟在九七年回歸後在香港大行其道。只是大鬧「政治掛帥」和「以階級鬥爭為綱」的不是中共，而是以中共為敵，破壞香港繁榮穩定和經濟發展的香港反對派。

香港回歸後，實行「一國兩制、港人治港、高度自治」，保持經濟繁榮、社會穩定。朝廷最擔心的就是香港變成「政治城市」，成為內外各種勢力鬥爭的「磨心」。如此，必會重蹈當年中國內地「政治掛帥」、「以階級鬥爭為綱」的覆轍，香港必亂，走向衰退。朝廷千方百計的阻止這一狀況發生，包括對香港反對派的政治挑釁、衝擊國家利益底線的進攻包容、讓步。

然而，所有這一切「換不來」反對派「良心發現」。相反，他們以為朝廷軟弱可欺愈加囂張，他們把一切要反的事情，特別是和中國內地、中港關係有關的事情全部「泛政治化」，上綱上線到殘酷鬥爭的層面，瘋狂抹黑、煽動製造了一場場政治風波。他們只要把這種「政治掛帥」高高掛起、大肆揮舞，不旋踵，就能掀起一股股反中亂港的妖風惡浪。人們要問，反對派為何這麼熱衷「政治掛帥」？事實證明，只有「政治掛帥」造成的衝擊力和殺傷力最方便他們奪取管治權！

古今中外所有國家和地區的政治管治權，最容易被有政治企圖心和有組織的政治力量沖垮，瞬間奪權！馬列主義認為，階級鬥爭必然導致革命和奪權，上層建築對經濟基礎有巨大的、有時甚至是決定性的反作用。馬列主義的這一論點，適用於對人類歷史上所有階級社會發生的「政治掛帥」和奪權鬥爭的觀察。香港反對派的所作所為和企圖心也難逃這面照妖鏡。