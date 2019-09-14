美國前總統克林頓有句名言：「笨蛋，問題在經濟。」他認為許多問題包括政治問題都是由經濟問題引起，其實未必，各地情況不同，不能一概而論。香港問題就不僅僅是經濟問題這麼簡單，或者說經濟問題只是次要原因，政治問題才是這場動亂的根源所在。

香港確實存在許多經濟和民生問題，包括經濟結構單調、社會資源分配不公、樓市嚴重扭曲等等，許多年輕人既看不到前景，也看不到希望，更買不起房子，因此怨天尤人，憤世嫉俗，這是可以理解的。但值得反思的是，這些問題存在已久，也非香港獨有，為何過去相安無事，如今鬧到如此地步？為何當今年輕人如此容易受人唆擺，甘願充當政治炮灰？

香港深層次矛盾千頭萬緒，歸根究柢就是管治問題。如果不是港府施政無能，授人以柄，反對派不可能興風作浪，外部勢力也不可能乘虛而入。最不可思議的是，反對派配合外部勢力發動這場顏色革命，擺明車馬要奪取管治權，將香港變成反共反華基地，而林鄭月娥還想綏靖投降，提出所謂「四大行動」，要求司局長走入社區、邀請專家學者研究及檢討深層次問題，她到底是真糊塗，還是假糊塗？是在糊弄港人，還是在糊弄中央？

事實上，「一國兩制」走樣變形，「港人治港」變質變味，港府固然難辭其咎，中央也要負起相當大的責任。回歸後，中央將「五十年不變」誤解為「五十年不管」，對所有問題視而不見，對種種亂象置之不理，直至近年發覺問題嚴重，才強調全面管治權，可惜為時已晚。反對派羽翼已豐，外部勢力無孔不入，全面管治權不知從何說起。正如毛澤東指，「政治是統帥，是靈魂，是一切工作的保證。」香港問題只能用政治手段解決，中央甚麼都不缺，最缺決心和勇氣，只有敢進行改頭換面的大手術，清除所有殖民遺毒和殘渣餘孽，香港才有可能重獲新生。