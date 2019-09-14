政府疲於應對反修訂《逃犯條例》的示威暴潮，所有政策及工作幾乎停擺，港鐵行政總裁金澤培曾向港府詢問七條新鐵路項目推展進度，官員竟答「遲啲先問」，新線服務短期內相信開展無望。

其中「屯門南延線」項目原本安排在今年六月立法會小組討論，但政府臨時抽起相關議程；「北環線及古洞站」、「東九龍線」及「屯門南延線」按計劃本應開始動工，但實際上全部項目仍然紋風不動。港鐵擔心愈遲開動，現有道路負荷飽和，若未能盡快紓緩，塞車會愈來愈嚴重。而且多項建造工程堆在一起動工，延誤或超支的危機大大增加，隨時重演當年高鐵、沙中線等項目「五鐵並舉」，人力及資源負擔過重，導致超支延誤的翻版，其中沙中線已經「爆了煲」，能否妥當善後，仍然未敢樂觀。

冇靈魂政府一向只懂「頭痛醫頭」，缺乏遠見。他們現在最頭痛的是有人在香港搞革命，整個政府團隊「生於安樂，死於太安樂」，手足無措像透了「裙腳仔」，警隊手忙腳亂如童子軍，香港人只能嘆句「吾不欲觀之」。現時港鐵因為多次暫停服務及封站，被指配合警方行動，令到多人被捕，得罪了示威者，成為他們的攻擊目標：經常破壞站內設施，不但跳閘搭霸王車，而且更發起杯葛行動，除了罷坐，亦盡量不在港鐵商場消費，希望在經濟上打擊港鐵。他們有否想到，羊毛出在羊身上，港鐵收入大減，最終都會將損失轉嫁給乘客，香港人又要搭貴車了。

除了新鐵路項目發展受阻，香港局勢緊張亦令內地旅客卻步。廣深港高鐵香港段通車差不多一年，至今反應不似預期，載客量一直令人失望，近日更明顯下跌，港府恐需要補貼高鐵營運，變相是沒有坐車的納稅人去津貼乘客。鐵路這麼多混帳問題未解決，還要承受示威帶來影響，面對四十年以來最大危機，舉步維艱。