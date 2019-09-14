郭台銘中秋前夕退黨後，料日內將宣布參選總統，整裝待發進行裂解藍營的選舉工程。明年總統大選最終是郭韓相爭，「小英」得利，國民黨重返執政無望；抑或是「郭董」商人當國，完成他的「救國救民」使命，恐怕還要看台灣選民對藍綠兩黨的厭惡程度，以及郭陣營「棄保操作」的選戰策略能否成功。

國民黨「失聯黨員」郭台銘幾個月前為了選總統而回到國民黨懷抱，或者因為他是台灣首富，獲主席吳敦義頒贈「榮譽黨員狀」，追認其黨員資格，還未正式恢復黨籍，就當場高舉榮譽黨員狀，宣布投入總統初選。初選落敗，連政黨政治「初選產生候選人」的遊戲規則都不遵守，當然就會把「支持黨內初選勝利者」的承諾拋諸腦後，不但避見黨主席和總統參選人韓國瑜，更拒絕和支持他參與初選的大老會面，卻與柯文哲、王金平「過從甚密」，不斷釋出另起爐灶訊息；退黨參選當然是一種選擇，但有必要疾言厲色，說甚麼全黨上下不是腐朽，便是「身在曹營心在漢」嗎？退黨聲明說：「我發現我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化。」只是短短幾個月，只是因為初選輸了給韓國瑜，便對國民黨處以極刑。如果今天國民黨參選人是郭台銘，國民黨就是一個公正、進步、開明的偉大政黨了！郭台銘自言退黨是他「正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事」。翻臉比翻書還要快，首富的霸氣掩蓋得了自己的理虧嗎？

國民黨不是第一次因為選舉而分裂，過去亦曾因為分裂而喪失政權，如今郭台銘決意與柯文哲、王金平結盟裂解國民黨，以跨越藍綠的姿態投入這場激烈的選戰，決戰前夕，分裂的兩造，即國民黨與郭陣營都必然會操作棄保。在「棄郭保韓」與「棄韓保郭」之間，國民黨支持者的抉擇應該不難。國民黨初選採全民調制，郭台銘落後韓國瑜百分之十七，柯文哲都是因為民調長期落後而不敢參選，二人合流，加一個新成立的「台灣民眾黨」就可以操作棄保，把「腐朽」的國民黨擊潰嗎？

說到棄保，過去的經驗是同一陣營的分裂，導致不同陣營的操作棄保，結果都是把支持度最高者拉下馬。一九九四年台北市長選舉，「棄黃（大洲）保陳（水扁）」，支持度最高的趙少康飲恨落敗，國民黨的黃大洲輸得很難看，民進黨的陳水扁勝選。二○○○年，「棄連（戰）保扁（陳水扁）」，退黨參選、聲勢最盛的宋楚瑜被拉下馬，連戰得票排榜末，國民黨喪失政權。

蔡英文目前民調暫時領先郭韓二人僅幾個百分點，面對郭韓之間可能出現的「棄保」激烈廝殺，民進黨可以掉以輕心嗎？