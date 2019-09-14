去年立法會補選，有多名港獨政客被DQ並提出選舉呈請，繼香港眾志的周庭獲判勝訴後，昨日又再有被DQ的參選人劉頴匡獲判勝訴，至於在補選勝出的區諾軒、范國威卻因此被視為當選無效。這樣的判決結果，無異於為港獨分子大開方便之門，亦對當選人不公平。

法官的解釋是，二人被取消參選資格後不獲選舉主任批准解釋機會，認為不合理，有違程序公義，故裁定程序出錯，當選人亦被視為當選無效。但事實是選舉主任早已解釋DQ原因，候選人是否擁護《憲法》和《基本法》，並非單靠一紙聲明，而是考慮該人過去的言行而定，並輔以相關剪報為證。現在法官質疑沒給二人解釋機會就推翻一切，是否意味日後的參選人只要作一堆解釋藉口就能蒙混過關？很快就是區議會選舉，大批港獨分子蠢蠢欲動，今次的判決結果將產生怎麼樣的效果，拭目以待。

撇開這些不談，就說區諾軒和范國威的議席被裁定無效也很奇怪。沒錯，區是周庭的Plan B，但區既是根據合法程序且獲選舉主任確認資格的參選人，並按一人一票選出，按理沒有可質疑之處，為何周庭勝訴就等於區當選無效？范國威就更無辜，他並非任何人的Plan B，亦是符合程序一人一票選出，為何會是不穩妥當選？儘管筆者不認同他們的政治主張，但既然是合法當選，也就沒理由被取消資格，判詞對此語焉不詳，不但未能彰顯公義，反而令人愈看愈糊塗。

事實上，香港許多亂象皆源於司法不公，律政司非但不能維護正義，反而庇奸護惡，舉凡有「黃色」政治立場者或反中亂港者，涉案不是獲放生，就是不了了之。君不見，長毛政治黑金案無罪獲釋，金主漢奸黎連起訴都免了，而最近大量襲警被告都突然被放寬保釋條件。司法獨大、「警察拉人、司法放人」一日不變，香港要撥亂反正談何容易！