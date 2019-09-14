筆者的一位好友年近半百卻仍然未婚，身為知交，我經常苦口婆心，勸他早日成家。但此君性情古怪，其想法往往異於常人，我口上雖在勸喻，心上卻估計他會依然故我，繼續抱獨身主義。前者是筆者對他的建議，後者是對他的推測，兩者不同，但並沒有矛盾。

同樣道理，自從爆發反對修訂《逃犯條例》示威之後，特區政府可否辭退部分官員，讓他們為亂局負責？筆者的建議跟預測也是截然不同。每逢有記者來問，我的答覆都是應該讓相關官員下台，不妨撤換兩、三位，讓有能者居之，才能平息部分民怨。但我一直預計，京港政府根本不會這樣做，尤其是特首林鄭月娥。

林鄭月娥戀棧權位，她既不走，自然不好意思「斬殺」屬下官員，特區管治班子給綑綁在一起，便只能共同進退。有人說不是林鄭不欲辭職，只是中央不批准，是耶非耶，我不敢遽下判語。但本人不大相信香港公務員體系內，有哪一份工作是絕對不能辭掉的，你真想走，一定走得了。難不成朝廷會遣派錦衣衞，千里追尋，非要拿你問罪不可？

故我料定林鄭是自信過高，滿以為亂局由她而來，也可以在她任內平定。行政長官既是問題的始作俑者，她賴着不走，便尋不出理由去解僱只是執行命令的官員，特區班子由是圍爐取暖，任憑外面風大雨大，他們卻自我感覺良好。

抗爭者也是十分不智，不知進退，矛頭既指向特區政府，也指向中央政府。他們肆意塗污國徽、破壞國旗，這便讓林鄭逮到機會，把事件由香港內部矛盾，描繪成京港間的官民鬥爭，進而成功將阿爺請出，坐鎮於中軍帳內，助她打這一場反暴之戰。

阿爺既已出山，不少特區官員便成了閒角，他們走與不走已無關重要。管治班子也就得其所哉，繼續讓官員們尸位素餐、白支糧餉了。