今夜月明人盡望，不知秋思落誰家？今個中秋，是佳節，港人的心情恐怕別有一般滋味在心頭。一個修訂《逃犯條例》搞出連串示威衝突，即使林鄭月娥已宣布撤回修例，衝擊依然沒完沒了，整個社會撕裂得更厲害！

整個社會充滿戾氣，也充滿一片哀愁！不是嗎？因應近期多個車站受到「慘不忍睹」和「史無前例」的破壞，港鐵今年取消實施多年的中秋通宵服務安排，以保障乘客及員工安全。唉，昔日歲月靜好、和平安穩的香港，已不經不覺變成恐怖之城，有多達二十多個國家對香港發出旅遊警示！唔好話外國遊客唔肯來，即使內地入境團上月亦暴跌逾六成，旅遊及酒店業界嗌晒救命！

香港經濟提早進入嚴冬，有團體調查發現，不少公司不會增聘人手，甚至會精簡架構及裁員；亦有團體估計，約有十間券商因營運困難打算結業。唉，社會一片肅殺之氣，中秋訂枱食飯，一家人開開心心慶團圓、賞月的日子也大打折扣，相信節後，仲有大把酒樓餐廳排隊等執笠！

呢！家陣學生熱心築人鏈，手牽手話要表達訴求，個個都追求「光復香港，時代革命」！學校政治化，連一張安靜嘅書枱也放不下，而校長、教師們亦管無能，自然也教無方。老朽親證「少壯不努力，老大徒傷悲」的哀傷，深感錯過學習的光輝歲月，至今學無所成，歲月忽已晚，深以為憾！一九三三年，林語堂在上海某大學演講《關於讀書之意見》，他說：人生在世，幼時認為甚麼都不懂，大學時認為甚麼都懂，畢業後才知道甚麼都不懂，中年又認為甚麼都懂，到晚年才覺悟一切都不懂。

家陣反修例搞到香港雞犬不寧，社會氣氛緊張，學習環境變差，嚇怕不少海外學生及專家，據悉不少決定放棄來港升學就業，有些放棄來港交流！再咁搞下去，香港再難出人才，只盛產街頭戰士！