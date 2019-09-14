以色列間諜忽然成了炙手可熱的話題，肇因於美媒披露華盛頓心臟地帶附近發現大量用於截取通訊的偽基站，矛頭直指以軍情報部門。報道亦怪罪總統特朗普知而不責，得過且過，放任朋友竊聽國家機密。以色列總理內塔尼亞胡矢口否認事件，更發誓他們一直以來所奉行的國策正是不對美國進行任何間諜活動。諷刺的是，有美方前高級情報官卻表明，聯邦調查局和其他介入調查的機構都有十足的把握，肯定是以色列特工放置這些設備，「以色列人應該對此負責」。

由於長期處於極大的危機感之中，這個中東國家非常積極發展諜報，以確保一切盡在掌握之中。有美國的特工說，以色列的特工時常令他們驚訝，讚嘆他們經常炫耀的超班技術，對套取情報亦有強大執着。在奧巴馬與巴人展開談判時，以方無所不用其極地套取第一手的資訊，相信今次也並不例外。特朗普將以巴兩國方案的政治部分抽起不宣，留待以色列本月大選有結果後方肯發布，應該令到內氏心急如焚。這些每個價值過百萬元的偽基站，就好似漁翁撒網一樣，試圖在海量訊息中找到關鍵情報，應對萬變。

美方反恐部門的前高層說，以人是咄咄逼人的情報收集者，雖然他們已經在各個方面發誓不會對美國用諜，但他直言這種說法根本侮辱了他的智慧，美方亦只有以牙還牙。

同日有另一件以色列間諜的威水史，講到以方在機緣巧合之下成功延攬一名阿拉伯國家的政要成為他們的內奸，當事人卻一直懵然不知。爆料得到軍方同意，世上哪有國家自揭間諜內情之理？關鍵線人豈不處於敗露的危險嗎？很明顯，內氏根本有意為之，故意放料，還賣關子分成上下兩集，意欲於競選前在自己的臉上貼金。美方同日借偽基站一事反擊，反映內氏已觸及紅線。美以關係看似如日中天，實情卻是貌合神離，互不信任。