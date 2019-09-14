反修例風波至今，修例本身已經不是主題，只是沒完沒了的製造事端和暴力，駭人聽聞的謊言製造仇恨，無差別地破壞公共設施，多次癱瘓機場，旅客被迫滯留機場和貨物延誤，令香港國際航空中心的地位岌岌可危，更重挫香港的法治精神根基。這不但令過百萬的打工仔生計受到影響，有些行業例如酒店、旅遊、百貨零售等，情況或比二○○三年沙士時期更差，國際聲譽受到打擊導致客戶流失，這都不是短期內可以復原的。

如果破壞者單純為了反政府，為甚麼要破壞公共設施，破壞經濟民生呢？在激進反對派的說法，這叫「攬炒」策略。一來他們期待透過破壞經濟，令資本家利益受損，從而向政府施壓；二來配合美國的貿易戰，破壞香港這個對於中國來說很重要的金融中心，以脅迫的手段達到他們的政治目的；三來透過攬炒，趕走他們很討厭的中資企業和內地遊客；再加上如果經濟爆破樓價大幅下跌，他們就上樓有望，實現他們「小幸運」的夢想。

訴諸於這種想法的人，很明顯是對經濟一竅不通，更加不明白資本家的本質，特別是那些跨國的壟斷性質資本家的本質。他們可能見到城中首富一句「黃台之瓜，何堪再摘」，或者叫政府對未來主人翁網開一面等等美言，感到連首富都同情甚至支持他們，而繼續異常興奮地向政府施壓。如果首富真的同情年輕人，為甚麼他的樓盤不能賣便宜一點？當年金融風暴為甚麼不對負資產的業主網開一面？這種左右逢源的做法，正正是資本家的本質，他們或者偶爾會發財立品做點好事，但政治上絕對不會隨便歸邊，因為在全球化的年代，資本家和資金都是無祖國的，哪個地方有甚麼政治制度和誰人話事，他們並不在乎，最重要是有錢賺，玩夠玩爛了一個地方，大不了就撤資，一走了之。

說回攬炒，其實好多國家的反對力量都會用類似的方式，企圖去重新整頓他們心中理想的經濟結構，例如前蘇聯和前東歐的國家，他們的政客當時聽取了以美國為首的西方意見，採取所謂休克療法，最後造成國有資產流失，資本寡頭壟斷形成，經濟比社會主義時期更差。雖則休克療法和攬炒性質未必完全一樣，但共通點是寄望用一些十分激進的方法去解決社會問題，到頭來情況比以前更差。可以預計，如果香港經濟攬炒，首當其衝一定是打工仔，因而會出現大規模裁員失業潮，保得住工作的都要減人工，中小企因為資金周轉不及大企業，支撐不了多久又要倒閉。

攬炒的結果，只會令百姓受害。縱使資產價格包括樓價大跌，但打工仔由於失業也買不起樓，反而跨國資本就有機會乘機剪羊毛，以極少的本錢進行壟斷性收購合併，小企業被迫撤出市場，中型企業被大企業收購合併，就算經濟有恢復的一天，港人的血汗已被吸盡，市場壟斷和貧富懸殊可能比今天更嚴重。

港人若要改變社會不公，筆者認為其中關鍵是要改變香港的產業結構，推動高增值產業如創新科技，減少過去一直依賴一味靠「炒」。事實上，攬炒是無法改革「濫炒」的香港社會。