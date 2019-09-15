神州觀察：佳節賺盡昧心錢　黑心月餅掃不盡

中秋佳節闔家團圓，一起吃月餅賞月，本是難得的幸福時光，只是一旦得知所吃月餅是出自衞生環境差劣、無牌冒牌的黑作坊，肯定再無人能夠開心得起來。內地媒體近日踢爆，有不法奸商覷準中秋節大好商機，通過網售將黑心月餅推向市場，大賺昧心錢，全不顧民眾死活，簡直無良透頂。

內媒記者於節前暗訪山東泰安市某村鎮，發現當地三間月餅廠皆存在嚴重衞生隱患，有的廠區內蒼蠅四處飛，地面髒亂不堪，加工設備上滿布油污；有的將麵糰和餡料直接堆放在地，下面只鋪着一層膠紙，工人既無戴手套，亦無戴口罩；更有人將掉落地上的餡料再放進機器繼續加工，全不做清洗，過程淡定自若，一副做慣做熟模樣，衞生安全對他們來說等於零。

然而惡心歸惡心，恐怖歸恐怖，像這樣的月餅廠並不愁沒生意做，每間日產可高達五千多公斤，而且主要是在網上發售，銷情暢旺，有廠家為此不得不提前添置更多機器，以處理供不應求的訂單。照此估算，一個中秋節下來，單是這三家月餅廠的銷量至少就有四、五十萬公斤，若再計及其他村鎮，其他縣市、省份，無良奸商到底製售了多少黑心月餅，又被多少人吃進肚子裏，根本無法想像。

有數據顯示，去年中國月餅市場規模接近一百六十億元人民幣，年增長幅度達百分之十以上，今年雖受貿易戰導致的經濟下行及非洲豬瘟疫情失控等不利因素拖累，惟民眾的中秋消費意欲並未受影響。正如內地某知名電商集團的研究指出，今年中秋節前兩周，全國月餅銷量已達去年同期的一點五倍，網上異地訂單更是去年同期兩倍多，當中尤以三線以下城市的消費增長力最為強大，這亦充分解釋了黑心月餅廠遍布、生意不絕的原因所在。

需求決定市場，老百姓過節一定是要消費的，節日亦必然帶來無限商機。然而正所謂盜亦有道，製售月餅的商家在賺得盆滿缽滿之時，理應恪守商業道德，做到誠信為本，守法經營方為正道，偏偏有人為賺昧心錢而不擇手段。日前深圳和汕尾警方分別搗破假冒香港品牌及廣州某酒家月餅的工場倉庫，衞生情況同樣很糟糕；連中秋佳節也不放過，缺德至此，又怎不叫人心寒。

生於缺德年代，國人只能夠面對無窮無盡的傷害。像在公安部統一部署的集中打擊食品藥品犯罪、旨在保障民眾「舌尖上安全」的「昆侖行動」中，多地近期紛紛搗毀成百上千的黑作坊、黑窩點，民生領域幾乎全無安全可言，實在可悲。問題是，只要有利益，無良奸商便會絡繹而來，這是國人的宿命，亦是缺德社會必須付出的代價。