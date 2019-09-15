正論：區區全武行　香港陷絕路

當斷不斷，必受其亂。反修例風暴爆發至今三個多月，暴力不斷升級，昨日追月佳期，各區都見全武行，到處都有暴亂生，不同陣營人士打至天昏地暗，打至日月無光，打至目眦盡裂。面對如此亂局，林鄭政府仍不奮起止暴制亂，猶要同反對派「大和解」，而中央竟然「理解、尊重、支持」，這樣放任下去，香港焉能不一命嗚呼！

昨日全港多區都爆發大混戰，牛頭角淘大商場有持五星旗唱國歌人士與黑衣軍激烈衝突，雙方幾乎從天光廝殺到天黑；天水圍也是一樣，有網民不理警方反對進行非法集會，手持美國旗到處叫囂破壞，有市民回罵即遭黑衣軍暴打；又有愛國人士組成「清潔大隊」四出拆毀連儂牆，跟不同意見者初則口角繼而動武自不待言。

這些月來，類似場面屢見不鮮，幾乎已成香港常態。既然黑衣軍可以大條道理打砸港鐵、到處縱火、追打警察、唱港獨歌、築人鏈叫口號；既然反對派政客及支持者堅持「不割席、不譴責、不篤灰」，令暴力之火極速蔓延，其他陣營人士當然也會有樣學樣，以暴易暴蔚成風氣，文明理性一去不返，不足為奇矣。

香港之所以淪落到今日地步，反中亂港集團和縱暴市民固然是罪魁禍首，港府不作為更是難辭其咎。就說遍地開花的連儂牆，在官地貼街招明明已經違法，偏偏食環署和地政總署有法不依，食環署甚至以政治問題非衞生問題而拒絕執法，人們忍無可忍惟有自發撕毀紙張，終於令牆下暴力也遍地開花。又比如組人鏈唱港獨歌，由各大學中學蔓延至各區商場，如果教育局及學校管理層一早明令禁止，嚴懲違規師生，歪風還會吹遍全港嗎？

看不過眼的市民訴諸暴力，或高空擲物，或淋腐蝕液，或埋身肉搏，固然萬萬不該，但有果必有因，在譴責和追究這些犯法行為的同時，可有人先譴責教育工作者和港府官員姑息養奸助紂為虐？更何況，香港是中國的地方，在中國地方舉美國旗唱港獨歌沒有問題，舉五星旗唱國歌反而被打，道理何在？

禁微者易，救末者難。反修例由小風波變成大風暴，不是偶然，而是必然。面對「顏色革命」來勢洶洶，外部勢力和反對派瘋狂攪局，美國總統特朗普甚至將香港局勢和中美貿易戰掛鈎，任何人都知這場暴亂絕非單純的內部矛盾，而是兇險無比的敵我鬥爭，背後是大國角力，不是你死就是我亡，必須在亂象未成氣候的時候即大力打擊，消滅於萌芽狀態。偏偏林鄭政府反其道而行，不僅一跪再跪，更妄想同反對派「溝通調解」，以為這樣就能令反對派良心發現，如果不是天真無知，就是其心可誅。正是林鄭將止暴制亂當成縱暴容亂，助長反對派氣燄，令暴力無止境升級，令奪權更加瘋狂，香港才會一步步走向粉身碎骨的深淵。

港府顢頇無能也就罷了，中央要槍有槍，要炮有炮，竟然也對香港亂局聽之任之，對林鄭的綏靖投降路線「理解、尊重、支持」，最近更同港府統一口徑，將反修例政治問題簡化為年輕人上樓難、上流難，一方面是官媒對港府引用《收回土地條例》大表支持，另一方面是政法委透過微信呼籲年輕人北上發展，這不是對錯焦點甚至自欺欺人是甚麼？充當暴徒的年輕人講明這是「時代革命」，要暴力奪權「光復香港」，連港獨之歌都唱到街知巷聞，證明政治問題只能政治解決，中央一味埋首沙堆，連口口聲聲要將之「釘上歷史恥辱柱」的禍港漢奸、幕後黑手也莫奈其何，香港還怎麼可能重回正軌？

誠然，中美貿易戰進入關鍵階段，下月將進行新一輪談判，北京不欲節外生枝可以理解，但特朗普已將兩者掛鈎，香港問題一日不解決，一日都只會成為美國牽制北京的籌碼。君不見，北韓對美國不假詞色，伊朗擺出不惜一戰的決心，美國最終都要服軟讓步，道理還不清楚嗎？美國以華制華之所以屢試不爽，香港之所以亂到一發不可收拾，說到底是中央的決心和勇氣不足，既不敢跟美國硬碰，甚至連美國豢養的漢奸走狗也不敢動其毫毛。如今香港已惡化到人民鬥人民的地步，一旦搞出人命才出手已經遲了。

毛澤東說過，不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風。貿易戰又好，香港反修例風暴也罷，本質都是一樣，無非就是西方遏華伎倆，力阻中國崛起，惟有強硬應對，果斷出手，才能勇者得勝。尤其是香港百年基業已被這場政治風暴摧殘得七零八落，再這樣拖下去只有死路一條，只有敢於拿起法律利器斬妖除魔，為兩制進行改頭換面的大手術，讓東風壓倒西風，讓正氣壓倒邪氣，香港才有重出生天的希望。