世界視線：防寨卡藥石亂投　基因蚊巴西成災

巴西在二○一六年大規模爆發寨卡，政府病急亂投醫，採用英國一間昆蟲科研企業Oxitec一項未成熟的技術，野放數以百萬計的基因改造埃及伊蚊。這種名為OX513A的新物種有一特別之處，就是牠的下一代沒法由孑孓孵化為成蟲，意味牠與野外的病媒蚊交配後可令牠們絕後，從而大量降低蚊的數目，抑制疫病擴散。

巴西政府當時要求企業保證技術絕對安全，才會發出許可證，容許每星期野放四十五萬隻OX513A。其安全的理據是，由於牠有不育的缺陷，那些經過改造的基因就無法遺傳下一代，所以並不會污染大自然中原蚊的基因庫。不過，神話現在破滅了──調查發現，OX513A竟然在當地繁衍開去，製造一場人為的生態災難。

人工的突變基因進入大自然，後果可以非常嚴重，因為它將徹底改造生物的構造，有可能炮製出前所未有的疾病，以及破壞生態平衡，所造成的傷害是絕對沒有方法逆轉的。早前的研究顯示，此滅蚊方法其實只有短期效果，種群數量在十八個月後打回原形。耶魯大學的研究者指出，這種蚊子比原生種還要強大，證明發明者如何保證萬無一失也好，意外始終都會發生。

除了巴西，荷蘭也曾批准其加勒比海的屬島薩巴釋放這種蚊子防疫，暫時未知道當地的生態現況。馬來西亞、開曼群島和巴拿馬也進行過田野實驗，代表這場災難可能已暗中在多地擴散，而未曾稽查。美國差一點也成了受災地區，幸好當時佛州煞停，終止了實驗。事件揭示政府一旦對基因改造過於寬鬆，他日定必身受其害。

中國在年初批准了五種轉基因的美國農作物進口，包括粟米、大豆和油菜籽，它們的共通點是保證豐收，種出龐大的產量。在批准之前，美國農民並未廣泛種植這種作物，開綠燈之後，預料第一批收成最快於今秋至明年就會出口中國。中國農業部所定下的紅線，是只准入口，不准本地種植，慎防外來物種將神州的原生種競爭滅絕。當局能否把關成功，抑或最終一發不可收拾，仍是未知之數。作為大眾，為保障自己健康，還是多加留意食物標籤為妙。