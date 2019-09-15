功夫茶：小漢奸為美賣命　特區唔死唔收聲

中秋佳節，除非有工作在身，否則中國人傳統都係同屋企人團聚吃番餐飯，香港有兩位後生仔，就無呢啲福分啦，八月十五都要喺美國「做嘢」，唔通貪外國嘅月亮特別圓？

係咪特別圓就見仁見智，不過美金就肯定貴過港元，一對七點幾喎，都咪話唔大吸引力！官媒「金榜題名」嘅小漢奸、香港眾志秘書長黃之鋒，上周五即係中秋正日，由德國轉抵美國紐約到哥倫比亞大學演講，主題叫「香港反修例示威：無臉孔運動的聲音」。

同場出席仲有個𡃁仔叫梁繼平，原來係今年七月一日闖入香港立法會大樓，在會議廳內拉低口罩講嘢嘅示威者。佢曾經做過香港大學學生刊物《學苑》總編輯、編過本《香港民族論》，同黃之鋒都係港獨分子，當日衝完就走咗佬，一直潛水不見露面，原來百川匯河，大大小小漢奸都係同路人，黎智英前排先去完美國領功，兩位小漢奸幾忙都要喺美國亮一亮相，交交功課。

漢奸黎返到香港都冇偷懶，經常喺遊行出現扮指揮，又同其他牛鬼蛇神密會攪局，包括民陣嘅召集人岑子杰，本來民陣今日又搞港島遊行，不過警方唔批，啲黑衣軍又照樣上街，食咗咁多次催淚彈警棍都唔驚，外部勢力有呢班人為佢哋賣命，真係坐定粒六，食住花生睇吓香港點樣畀自己人搞死。

漢奸賣港真係非常團結，驚一個黃之鋒唔夠力，貼多個稀客梁繼平，兩人同場大合奏，呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》，制裁香港高官，又叫美國總統特朗普將香港問題與中美貿易談判掛鈎，協議要加入人權條款，擺明通番賣國靠害香港，唔怪得講座叫「無臉孔」，顧名思義冇面目見香江父老，仲鬼會記得返嚟做節咩！計功夫茶話齋，既然佢哋咁唔想做中國人，就乾脆留喺嗰邊，香港唔歡迎你哋！

好似黃之鋒咁樣飛來飛去，去美國機票一轉都要一萬幾千，仲有盤川使費，唔勤力點得漢奸財，補貼荷包。黃小漢奸星期二又要到美國國會出席同一條法案嘅聽證會，見埋提出法案草案嘅共和黨籍參議員魯比奧。佢月初去完台灣唱衰香港，返來香港再出境即被捕扣押一晚，第二日法庭放行佢即刻飛柏林見德國外長，又係叫制裁香港，馬不停蹄咁再飛去美國。睇佢面無四両肉，奀挑鬼命，風塵僕僕，係咁遊飛機河，真係命都短幾年。

古人話，春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。洋奴漢奸為主子仆心仆命，下下都跪求外國出「核彈」開猛火，睇嚟香港唔燒到成灰，佢哋都唔會收聲囉！