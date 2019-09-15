三個多月來，反修例暴亂的路向和目標十分清楚，即反華、反共、奪取管治權、「顏色革命」、推動「港獨」、分裂國家，甚麼反修例、「五大訴求」、「雙普選」皆是藉口。對此，《東方日報》從一開始就作出一針見血的揭露，隨着事態的發展又反覆深入的論述。

然而，到現在為止，林鄭月娥、香江府衙仍沒有這樣看待暴亂，更遑論採取解決這一關乎香港生死問題的正確措施，從而平息暴亂，粉碎反對派反華、反共、亂中奪權、「顏色革命」、推動「港獨」的企圖。同樣可悲的是，朝廷雖然後知後覺，醒覺到這場暴亂的性質和極端危險性嚴重性，但仍是「語言的巨人，行動的矮子」，至今未見有效措施，還在為林鄭的綏靖投降背書，還要對她「理解、尊重、支持」。中央對這場暴亂的工作方針，前所未有的自相矛盾，一片混亂，加劇了形勢的嚴峻。

於是，一首「港獨」之歌——《願榮光歸香港》在中秋前後「唱遍香江」。這首「港獨之歌」的粉墨登場、高唱入雲，是專門用來「噓」國歌、「壓倒」國歌的，是專門用來為反中亂港之人、暴徒們搞「時代革命，光復香港」、實現「港獨」鼓勁打氣的。它的出籠和大唱特唱已將這場暴亂的最終目的和盤托出，彰顯「港獨」將引領這場暴亂和後續發展。

在這首「獨歌」出籠之前，幾乎所有遊行示威和暴徒「勇武」之時，都有美國旗、英國旗、港英旗狂揮亂舞，還有人高唱美夷國歌，扮成「美國隊長」。看上去，如今「美英聯軍」未到，他們已組成「偽軍」，模仿當年日寇侵華時的「皇協軍」，在漢奸黎的號召下「為美國而戰」。與此同時，中華人民共和國的國徽以及五星旗被他們塗污、踐踏、燒毀、丟入海。他們知道「港獨」要能成事，必須首先瘋狂反共、反華，必須首先充當漢奸賣國賊，必須首先向「分裂中國之心不死」的山姆大叔、英夷舊主子展現忠誠，盡情表演。他們也知道，如果只像古之漢奸似的只懂學着胡語罵漢人，那是遠遠不夠的，要搞搞新意思，舞旗乎？唱歌乎？暴亂乎？