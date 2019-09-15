有人曾經慨嘆，特區政府直至今天還在收拾英國殖民地時期留給香港的爛攤子，包括房屋、醫療衞生、個人儲蓄、公共安全等各個方面，港英政府的敗績，全部留給了特區政府，這是造成今日管治困難、改革無力的原因之一。實際上，港英政府不只留下這些民生敗績，還埋下許多政治地雷，後者對香港的破壞力更大，影響更深遠。

越南難民問題就是港英埋下的政治地雷之一。當年英國政府慷他人之慨，完全沒有諮詢港人，便將香港列為第一收容港，導致二十多萬越南難民滯留香港，後來部分獲外國收留，部分則從此居留香港。當年香港納稅人為越南難民墊支十多億元，聯合國難民署至今拖欠不還，這還是小事，有留港難民及其子女淪為港獨分子，整天無事生非，才是最大禍患。這場反修例風暴，據說激進示威者中不乏越南裔，部分甚至充當黑衣暴徒，到處打砸破壞，香港人好心收留他們，他們反而想「攬炒」搞死香港，真可謂狼心狗肺。

過去常說「非我族類，其心必異」，這不是鼓吹種族主義，而是反映一種社會現實。不同族群有不同文化背景和價值觀，思想和立場自然會有差異。儘管不少越南難民是華人後裔，也早已融入香港社會，但他們心目中的祖國也許還是越南，根本不認同中國人身份。明乎此，就知道黃衞兵之流為何如此抗拒國民教育，如此歇斯底里反共反中。

這班人開口「本土化」，閉口「光復香港」，其實他們的父輩本來就是外來人，如何本土化？如何光復？要光復也應該回越南吧？當然，絕大部分越南難民及其後代和香港人一樣，都是安分守己，只想安居樂業，奈何樹大有枯枝，只要當中一小撮人淪為黑衣曱甴，就足以將香港鬧得烏煙瘴氣。

一節見則百節知，香港回歸後亂象不絕，雖然有各種內外原因，但歸根究柢，英國撤退前埋下的政治地雷才是主要禍根。