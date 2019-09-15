特首林鄭月娥一邊譴責暴力，一邊強調要與示威者溝通，基本上是進行兩樣互相矛盾的事。日前中秋節林鄭前往港島東某個屋邨派月餅探望長者，本來是靜悄悄前去，但實在太惹火了，有人通風報信，數十街坊前往包圍，勞動防暴警護駕，最後堂堂特首亦要從後門狼狽落荒而逃。其實市民不一定是支持示威者，只不過是對這政府遲遲未能解決示威暴潮，怨聲載道，對無能的林鄭更加覺得是罪魁禍首，應該要負最大責任。再者，蛇齋餅糉這種策略已經過時，市民需要的是社會回復秩序，否則月餅食而無味，佳節亦沒有興致去慶祝。

近日特區政府不斷放風要運用《收回土地條例》去增加土地供應興建公屋，又計劃推出空置稅，顯然是想在房屋問題方面籠絡人心。這些其實應該是一早做的事，但是政府船頭驚鬼船尾驚賊，收回土地又怕司法覆核，空置稅又怕地產商反對，現在臨急抱佛腳，阻力其實同樣存在，而且市民對政府的支持更大不如前，早知今日，當初就應該及早推行。

政府一向不缺乏機會與市民溝通，可是林鄭剛愎自用，以為自己好打得，強推政策，藉着建制在立法會有大多數優勢，以為可以橫行無忌，忽略了香港的反對派伺機而動，會煽動上街，把市民反對的聲音無限放大。修訂《逃犯條例》缺乏足夠諮詢，律政司司長鄭若驊解說不力，最後亦落得撤回收場。政府與市民溝通是天經地義的事，防患未然，未雨綢繆，溝通對話應該是在推行政策之前做的，而不是等到出了亂子，才溝通作補救。像現在的暴亂世紀一遇，更不可能靠對話去解決。反對派的立場亦非常明顯，其實雙方都毋須多說，既然是赤裸裸管治權之爭，便要看誰有較大實力。打鐵還需自身硬，政府任何一方面條件都遠勝雜牌軍示威者，要輸便輸在主事者沒有靈魂，亦沒有能力管治香港。