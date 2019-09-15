台灣明年大選攸關行政立法兩權的爭奪，藍綠兩大黨埋身肉搏，選戰激烈可期，柯文哲的台灣民眾黨支持郭台銘選總統，並搶攻立法院議席，能否成為超越藍綠的第三勢力，擺脫意識形態的桎梏，跳出兩黨政治的窠臼，除了要看「郭董」的選情走向，最重要的是憑甚麼說服選民，把選票投進票匭。

台北市長柯文哲組黨後，自不然要捲入政黨政治角力，「政治素人」的光環雖然褪色，不過經過合縱連橫，與郭台銘結盟後，台灣民眾黨亦已穩佔第三大黨地位。國民黨智庫日前公布最新民調，八月才成立的台灣民眾黨，政黨支持度已達百分之八點二，支持度已躍居第三大黨。民調顯示，目前國民黨獲百分之二十七點八支持度排名第一，其次則為執政的民進黨獲百分之二十四支持度。至於藉太陽花學運起家的時代力量，主要成員被民進黨收編，分崩離析，但政黨支持度仍有百分之四點七，居第四位。

系出國民黨的兩個深藍政黨，原第四大黨的親民黨，其「永遠的領導人」宋楚瑜不知進退，仍妄圖在政海掀起波瀾，但老牌政客的政治能量衰微，加上台灣民眾黨創黨衝擊，令親民黨支持度只剩百分之零點八，比同樣系出國民黨的新黨獲百分之一支持度還低。新黨近年的統派立場迹近「紅統」，在當下台灣政治生態，恐怕是議政優於參政。而前總統陳水扁支持的喜樂島聯盟，僅有百分之零點一支持度。

台灣雖然是「小黨林立」，統獨兩端比較激進的政黨如新黨、台聯，或台獨基本教義派的政黨，生存空間狹窄，在各級議會佔據的席位少得可憐，藍綠兩黨長年壟斷政治的基本結構，二十年來三次政黨輪替，都是兩大黨輪流執政，明年大選，如果郭台銘贏得總統選舉，而台灣民眾黨又能在立委選舉取得兩位數的議席，則兩黨政治必然受到衝擊，這對台灣民主政治發展有正面的意義。

曾經說自己是「深綠」，又表示「很討厭外省人」，既已組黨，更與「保衞中華民國」不離口的郭台銘結盟，柯文哲很快就調整立場，他日前接受「紅媒」鳳凰衛視專訪，有一段關於兩岸關係的談話，左右開弓，就是不敢對中共講狠話。柯認為，現在蔡英文的兩岸政策過於僵硬，「我們華人、我們Chinese，都是很愛面子的國家」。柯批評蔡只會跟對岸「大小聲」。柯文哲表示，要維持台灣國家主權與民主自由，不用向對岸大小聲。他舉一七年世大運為例，認為當時所作所為「哪裏沒有顧到台灣主權、台灣安全？」他表示，要顧及台灣的主權，不一定要像現在蔡英文的做法。柯文哲展現「非藍非綠」的樣相，政治圖謀不言而喻。