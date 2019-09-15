林鄭月娥閉門會晤商界再有錄音流出，內容雖然無甚新意，但仍不難看出她一貫遇事繞路走、迎難而退、綏靖投降的作風。香港被搞得雞毛鴨血，經濟崩潰，暴力蔓延，林鄭絕對值得和漢奸黎雙雙被釘到歷史恥辱柱上。

例如她說，「作為香港特首，要向中央政府及香港人雙負責，能做事的空間非常有限」，擺明就是縮骨卸責，令人嗤之以鼻。作為特首，即是全港最大權力的人，薪金比美國總統還要高，做事空間不但不是有限，反而是很大，端視乎是否敢於作為而已。很明顯，林鄭一心一意奉迎反對派，至今仍是「大和解」的套路，不肯嚴正執法止暴制亂，任由兩制被衝擊得七零八落，危及一國主權。她根本沒有向中央負責，她只是向反對派和外部勢力負責，難怪愈來愈多人質疑林鄭動機不純，是反對派安插的無間道了。

另一令人嘆為觀止的講話，是她說「一直能提供的政治解決辦法，只是保持絕對沉默」，「政府的立場過於強大，可能會適得其反」。這就解釋了，為何反修例風暴持續逾三個月都未能平息，港府淪為落閘政府，警隊遭受奇恥大辱，皆因林鄭要「保持絕對沉默」，示人以弱。

林鄭甚至舉出二○一一年英國騷亂做例子，指特別法庭及夜間法院廿四小時審理涉案暴徒，只用了五至六星期時間就完成一千宗案件。但別以為她這樣說是想向前宗主國學習，她反問「如果告知首席大法官要以相同方式處理所有案件，你會想像他的反應是甚麼？」香港司法制度承襲英國，英國做得到，香港做不到，政府要睇大法官面色，這不是揭穿自己無能是甚麼？可以說，反修例風暴將兩制所有深層次矛盾一次過暴露無遺，特首無能，政客無恥，司法亂象無窮，說明「港人治港」徹底失敗。林鄭鐵了心姑息養奸，反對派奪權更得心應手，香港人惟有自求多福！