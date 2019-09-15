搞政治須善用棋盤式思維，全局在胸，折衝樽俎，未慮勝而先慮敗，惟其如此，才能行穩致遠。近年，香港的反對派卻不長腦袋，瞎碰瞎撞，交由諸如壹傳媒黎智英這類人去指揮，這真叫以盲引盲，相牽入火坑。

反對修訂《逃犯條例》一役，引來大量市民示威、暴亂，使特區政府陷入空前的管治危機，有人認為反對派是打了漂亮一仗。但持此論者所見有偏，當知玉石俱焚的仗不是勝仗，何況京港政府未必就會跟你俱焚。

今年八月十八日前後，盛傳中央會遣派武警入香港平亂，「一國兩制」或會暫時終結。不少泛民主派的頭面人物棲棲遑遑，據說其中多人更收拾好行裝，隨時逃離香港，以躲避中共全面接管後開展的大搜捕行動。反對派首腦們無論是倉卒出逃，還是被捕入獄，都會變得近乎一無所有，抗爭最後可能讓自己「一鋪清袋」的，還能算甚麼高明手段？

如今「八一八」的關口雖然是熬過了，但接下來反對派的處境仍是風雨飄搖，若然暴徒們仍在肆意破壞，泛民主派又堅稱不割席，到了香港局面無法控制時，中央還是有機會暫時實施「一國一制」，即便不實行，也可以由特區自行推出《緊急法》。到時候如同軍管，反對派苦心經營多年的陣地，便可能給連根拔起。

《水滸傳》早已告訴你，三十六天罡星、七十二地煞星斷不能隨便釋放出來，這些魔怪們易放難收、龍蛇混雜，你最終可能要自食其果。暴亂分子借反修例為名，試圖翻江倒海，傳統泛民初看之下甚是得意，說甚麼不分化、不割席，還要為他們吶喊助威。

但懂得棋盤式思維的人，卻不禁替泛民捏一把汗，當知中央如果真想收緊「一國兩制」，甚至索性實施「一制」，今次的反修例之亂便是平白提供了機會。可憐泛民的頭目們，都在玩火而不自知！