反修例風暴持續三個月，止暴制亂只能是紙上談兵。當了四十年公務員而去到位極人臣的林鄭月娥，最終都係要跪低撤回修例，之後提出所謂「四大行動」冀平息民憤，其中一項就係佢同埋所有司局長會走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同立場、不同背景人士，透過對話平台將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法。

然而，當一個社會撕裂到水火不容時，溝通平台談何容易？呢，眼前就有一個新鮮滾熱辣嘅例子。話說林鄭或許趁中秋佳節，日前忽然心血來潮去咗筲箕灣耀東邨一間安老院探訪長者兼派月餅，佢都係要龜縮走後門離開，仲要有大批G4（要員保護組）警員重重護駕。唉！堂堂特首，落區做善事都慌失失，冇通知傳媒，仲要鬼祟走後門雞咁腳鬆人，試問有何顏面？

嘻！又咁啱遇着本報記者，唔好話上前同佢傾兩句，即使想同佢影張近鏡靚相，都畀十幾個G4警員攔住！阿哥，記者啫！病毒咩？使唔使咁緊張啊！仲話落區親民溝通？依老朽看，落區盞嘥氣，整杯忌廉溝鮮奶消消暑氣好過喇！

其實林鄭已成跛腳鴨，武功全廢，「好打得」已變成「好跪得」，用毛澤東嘅話來說，叫做「本領恐慌」。毛澤東在一次講話中指出，「我們隊伍裏有一種恐慌，不是經濟恐慌，也不是政治恐慌，而是本領恐慌。過去學的本領只有一點點，今天用一些，明天用一些，漸漸告罄了。好像一個舖子，本來東西不多，一賣就完，空空如也，再開下去就不成了，再開就一定要進貨。」

林鄭能賣的東西本就不多，加上應減持的廢貨又太多，一件司底驊已拖死佢啦！家陣陷入「本領恐慌」，病急亂投醫，好似如今急於覓地建公屋，原本棄如敝屣嘅《收回土地條例》又返嚟，錯過時機嘅空置稅又回魂，在在說明林鄭此時施政已完全不按牌理出牌，一味撞彩等運到！碰！食！弊，詐胡！