政府就像一塊單面反光玻璃，一面要求清晰地看穿外面世界的每一個角落，另一面卻拒絕外界看得到內裏乾坤。它以搜集數據之名，貪婪地索要民眾的私隱，要求每一個市民都要在陽光底下生活，個人無從得知自己的權利何時何地遭到侵犯。

尤其在引入大數據技術之後，情況就變本加厲，惠民的幌子下進行着甚麼不軌的分析，沒有第三者能監察，按照未來甚至是現時的科技，監控者隨時按一個掣就能知道任何一個人身在何處，知道他剛剛買了甚麼、跟誰通過電話、當時的裝束以至過去一星期的行蹤，全部資訊都可被數據化和系統化管理。有港人分享他過關時的經歷：他丟失了錢包，公安接報後登入智能系統，很快就透過天眼畫面追蹤得到小偷現正身處另一個口岸，通知附近的同袍緝拿歸案。事主很快取回錢包，卻沒有讚嘆它方便利民，反而感到莫名恐懼。因為他意識到，他自己也可能隨時隨地被鎖定。

美國社會愈來愈關注人臉辨識的使用權限問題，多個城市陸續推動立法，禁止警方使用有關技術，加州議會最新通過《隨身攝錄機責任法》，禁止警員的隨身鏡頭連接人臉識別系統。不過諷刺的是，聯邦調查局獲得豁免，意味法案在國家機器面前只不過是一隻無牙老虎。此外，很多商業機構正積極套取客戶的Face ID，以免密碼登入或優惠作利誘，建立客戶的臉部資料庫。美國的餐廳和夜店紛紛引入這套記帳系統，真正目的是預防惡客光顧，引起了輿論對私隱問題的關注。令人擔心的是，這是一門大生意，轉售Face ID隨時比本業更為賺錢。

可怕在後頭，若結合Deepfake技術，利用AI將臉孔天衣無縫地剪接在影片中任何人的頭上，超真的假證就這樣誕生了。在不久的將來，影片就不再是可靠的呈堂證供，因為無敵的AI，輕易就騙過法官的法眼了。