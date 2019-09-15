烽火連三月，持續的黑衣運動不但挑戰香港政治、經濟及社會的承受能力，還在挑戰每個香港人的忍耐力及智力！月圓之後，黑運走入外援虛應、內力不繼之境，只靠一個又一個陰森恐怖的死人傳說以及腦不殘者都能一眼看穿的證人故事來催動，造假的「革命」走不遠，自爆倒是很快來臨。

黑衣幫近日的所謂民間深耕，主要是兩條陣線，唱歌、人鏈很吸睛，也成為年輕人的潮流玩意，只是勇武派很快發現不對路，「榮光」到底歸誰真是疑問，迎月夜及中秋日都有勇武派發動到懲教所及警署，可是兩天的情況都落空，只有寥寥百來人或幾十人捧場。過去百試百靈、一呼百應的絕招，現在失靈了，因為年輕人更願拖拖手、唱唱歌，包圍與射激光已成老土玩意。

更令黑運推手心虛的是，人鏈中的年輕人儘管隨眾叫囂「光復」、和應「革命」，但對這句口號與歌曲代表的港獨，卻不是全面接受，甚至根本不理解，很多青年只是被這場運動美化的「自由」、「民主」等字眼吸引，他們總有發現上了港獨賊船的一天，一時迷惘、一時被蠱惑，不代表他們願為「香港獨立」奮身，而「港獨不代表我」的清醒已在發酵中。到那時，黑運搞手以「不割席、不篤灰（出賣）」綑綁青年的招數便會壽終正寢，而經歷一場狂熱的年輕人也會開始反思香港式自毀抗爭的意義。

何況國際大氣候正在急變，本地很多港奸乞憐美國，盼美國議會通過《香港人權與民主法案》，藉此摑中國及香港政府一巴，更嚇怕本地建制人士，以為抱緊美國大腿、德國熊腰便有最強外援，這一「發夢」也終了。

君不見，美國政府已做了兩項大動作，總統特朗普日前向中國示好，將原本應在十月一日向中國二千五百億美元商品開徵關稅的日子延後到十月十五日，原因是不在「十一」掃興。還有一大變，特朗普陣營的「鷹王」、國家安全顧問博爾頓近日被炒或被離任，這個人選的變動，即時反應是美國與伊朗的緊張關係可以紓緩，但白宮安全及軍事政策轉趨溫和，被美國視為最大競爭甚至國際勢力對手的中國，在這次調整中，不是更容易受惠和風、解決難題嗎？

特朗普政府腳軟了，歐洲多國政府同樣硬不起來，德國經濟陷衰退已是板上釘釘的事，德方希望與中國有更進一步的經濟往來，總理默克爾早前訪華，對香港問題已不願多談，近日更一口回絕香港眾志黃之鋒求見。在中德合作這個大目標前，香港根本沒有可談之地，反而德國外長早前與黃之鋒會面並因此引發外交齟齬，對歐洲其他國家成了一個警戒範例。

歐盟另一重量級國家法國的態度亦堪玩味，香港爆發黑運後，法國對香港事務一點也不熱衷，畢竟當地的黃背心運動還沒斷尾，總統馬克龍自己都周身麻煩，實在沒空多置喙香港。因此，早前法國主辦的G7峰會，會後聲明溫溫吞吞，也可看出歐洲各國的態度。結論便是，黑衣幫以為的外援都是口水啦啦隊！「革命」將亡，因為假的永遠真不了。