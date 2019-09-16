正論：火燒政總水炮車　軟弱無力怎制亂

堵路、打砸、縱火；再堵路、再打砸、再縱火，直至有人死亡。反修例風暴持續三個多月，即使港府已撤回修例，反對派和暴徒依然不肯收手，昨日又藉着非法遊行到處瘋狂破壞，五星旗被焚燒，政府總部被縱火，港鐵站被砸毀，連水炮車都中了汽油彈自身難保。暴徒決心玉石俱焚，反對派不奪權不罷休，而港府和警方猶軟弱應對，別說止暴無期，最怕搞出人命，賊過興兵已經太遲。

警方一直視水炮車為「王牌」鎮暴武器，人們亦萬分期待，但從最近多次出動可見，水炮車鎮暴無力，既不能擊倒示威者，甚至連掃低障礙物也做不到，不僅沒有一名暴徒被水炮車所傷，更無一人因沾上顏色水而被捕，證明「整色整水」也無濟於事。更令人慘不忍睹的是，示威者昨日在金鐘向水炮車投以汽油彈，鎮暴不成反被燒，醜態百出。有人形容，水炮車就像腎虧病人，小便軟弱無力；又似前列腺病患者，小便斷斷續續「滴滴吓」，不可謂不貼切。本應雄赳赳的男子漢、「世界一流」的香港警隊，在這三個多月間英名盡喪，威風掃地，市民寄望他們止暴制亂，顯然所託非人。

當然，將制亂無方的全部責任歸咎於前線警員絕不公平，最大問題還在於管理層。警方月前曾出現人事變動，重聘已退休的前警務處副處長回巢指揮大局，人們也見警方執法一度強硬起來，可惜只是曇花一現，很快便無以為繼。昨日的遊行由民陣發起，明明不獲警方批准，即是非法遊行，但他們照樣號召群眾上街，暴徒更「Full Gear」上陣，預視整場遊行絕不可能和平。

明知如此，依然不見警方及早制止，反而任由暴徒從金鐘玩到灣仔，再轉戰銅鑼灣和北角，彷彿整個香港任縱橫。當傳媒直播暴徒向政府總部投擲汽油彈，大肆破壞港鐵站和港鐵商場，並在鬧市堵路縱火，整個過程長達數句鐘，依然不見警方前來執法，甚至網上瘋傳一段影片，一名藍衣市民不過高呼「我是中國人」，即被一眾暴徒拳打腳踢致重傷昏迷，暴徒打完人還施施然散去，全程同樣不見警察現身制止。若警方繼續消極被動，打死人事件肯定遲早發生，而且有第一個就會有第二個，社會勢必付出無法承受的沉重代價，香港要復原將更遙遙無期。

孫子說，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭是國家大事，關乎人民生死，更關乎國家存亡。正如我們多次指出，反修例風暴背後是外部勢力策動的「顏色革命」，目的是以華制華，迫使港府投降實現奪權，最終圖謀是「演變」國家體制，令中央倒台，是一場不見硝煙、更勝硝煙的戰爭。觀乎壹傳媒黎智英毫不諱言「為美國而戰」，昨日又帶頭參與非法遊行，以各種妖言謊言詆毀抹黑警方，煽動更多人上街，鼓吹更多年輕人將暴力升級，就知林鄭月娥投降跪低的作用完全是零，這已不是昧於形勢這麼簡單，而是置市民和國家生死存亡於不顧。

治亂世，用重典，香港今日的亂局，正正是港府軟弱無能一手造成。林鄭與商界閉門會晤吐露真言，認為香港身處中美之間、特首身處香港市民和中央政府之間，做事的空間「非常有限」，甚至認為唯一的政治解決辦法就是「保持絕對沉默」。身為全港最大權力之人，遇事只知方寸大亂，一味示人以弱，未戰先降，加上身邊盡是鄭若驊等無能無德無才之徒，這就難怪由司局長到警隊都潰不成軍。行軍作戰必須一鼓作氣，最忌「再而衰，三而歇」，林鄭政府偏偏反其道而行，香港還有重出生天的希望嗎？

無獨有偶，身兼國務委員的公安部部長趙克志繼南下廣州督師後，最近又盛傳出任中央港澳工作協調小組副組長，中央不滿港府止暴無力彰彰明甚，亦終於令人看見撥亂反正的一線曙光。事實擺在眼前，港府根本無意志平息暴亂，警方亦受制於無能高層而綁手綁腳，只能被暴徒牽着鼻子走，再拖下去，不但不可能拖出轉機，反而只有死路一條，加上經濟衰退已成定局，港府不如集中精力搞好經濟民生，穩定金融市場，其他的就交給有能者指揮之。事實上，不論是實施《緊急法》，還是引用《基本法》第十八條，由人大宣布在港實施全國性法律，都是止暴制亂的法律利器，洋奴漢奸和蒙面暴徒一聽見便嚇得瑟瑟發抖，證明港府做事的空間絕非「非常有限」，端視乎執政者有沒有決心而已。

不管怎麼說，香港經不起更多的折騰，中央也不可能再撒手不管。外部勢力以為可以不戰而屈華之兵，中央何不乘勢而上，亂而取之，為兩制進行改頭換面的大手術，讓外部勢力知難而退，讓香港大破大立，浴火重生？