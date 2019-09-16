神州觀察：貪官附庸風雅　藝苑濫竽充數

原國家質量監督檢驗檢疫總局黨組成員、副局長魏傳忠，日前被中紀委國家監委開除黨籍和公職。官方通報魏不僅利用監管權收受巨額財物，而且生活腐化墮落，大搞錢色交易。值得注意的是，魏還被通報擁有畫家、書法家身份。

據報魏傳忠曾多次舉辦個人書法展及出版作品集，也曾是中國書法家協會會員、中央國家機關書法家協會副主席、中國質檢書法家協會名譽主席及中國國門書畫院名譽院長，出版有《國學墨韻》叢書、《魏傳忠書法》等多部專著，其數百幅書法作品，也曾作為中國質檢總局的「質檢外交」禮品，贈送七十多個國家及地區的政府機構和政要。

魏傳忠並不是第一個省部級官員頭頂着書法家「雅號」，擁有「中國書法家協會會員」頭銜落台的高官，還有河南省政協原副主席靳綏東，河南省委原常委、鄭州市委原書記王有杰。內地一些官員以書法家自居，主要就是便於受賄，例如江西省原副省長胡長清在任時公開賣字，有一幅字潤筆費竟然高達九萬元；而廣東省前政協主席陳紹基的一幅「書法」，在拍賣時居然取得六萬元的佳績。

顯然，魏傳忠的書法，必定也是其斂財手段之一，而交易的結果，就是無數劣質假冒產品氾濫成災。當然，也有一些官員確實拒絕收禮和受賄，卻自以為是書法大家，一字千金，賣字暴富，殊不知買字之人皆有事相求。

內地很多官員熱衷書法，以便到處題詞「名垂千古」，因此成群結隊鑽入書法家協會，陝西省書協就擁有一個六十二人的主席團，當中很多是官員，誰官職大，誰就當主席，而不是看作品藝術成就。中國書法家協會也曾一次性開除或終止十多名涉貪官員的會籍，間接證明這個原本是書法家大本營的組織，已淪為貪官附庸風雅的逍遙窩，所謂書法家多是濫竽充數之輩。

在中國古代，書法確實曾反映文人和官員的文化面貌。在中國書法史上，數得上名字的一流書法家，也是官員居多，包括「書聖」王羲之官至會稽內史；歐陽詢官至太子率更令；顏真卿官至吏部尚書；趙孟頫官至翰林學士，既是當朝重要官員，又是開宗立派的書法大家。明清以後，官員書法現象更是不勝枚舉，上至丞相下至縣吏，多能舞文弄墨，甚至以詩文名家流芳百世。

但如今神州官場，一些官員文化素養本來就先天不足，更缺乏書法基本功，書法根本就沒有古人風範，但一些毫無筆法功力，寫得醜陋、粗鄙、寒酸的官員手迹，卻被高懸在樓宇、門楣、大堂、客廳甚至一些書畫展覽的首端。其實百姓都心知肚明，人們推崇的並不是官員的書法，而是字畫上的官員名字，以及名字背後的權力和可能帶來的利益及庇護。