功夫茶：南亞淫狼出沒注意　養癰遺患政府作孽

政治無道，則社會寡德；政府作孽，則市民當災！功夫茶有此感言，實在因為無能政府太笨實，又有啲無良政客不分青紅皂白，係唔係都祭出「人道主義」，終於搞出個大頭佛，長期花費數以十億元計公帑，養一班濫用聲請機制嘅南亞人蛇，搞到香港治安雞毛鴨血、一褲都係！

嗱，南亞匪幫走位靈活，趁住差佬止暴制亂無能，挑通眼眉，求生有道，家陣唔出來打家劫舍食大茶飯仲等幾時！佢哋仲恃住有仁慈政府供養，飽暖思淫慾，喺多區喪𥄫女、性騷擾，甚至非禮強姦乜都齊，嗲妳媽妳！果然應了摩羅差騎膊馬——差上差！

對大多數人嚟講，自由就係免於對生存嘅恐懼；而對於大多數女性嚟講，功夫茶就認為自由係免於被性侵犯嘅恐懼。之不過，家陣南亞淫狼到處出沒，肆虐多區，搞到非禮案件激增，婦女出街即使嗅到啲咁多咖喱味，都嚇到震騰騰！喂，點知啲咖喱味會唔會加咗料，查實係迷魂藥或歌羅芳啊？唉，日日聽埋咁多關於南亞匪幫嘅衰嘢，心理上點會冇陰影吖。

嗱，本報記者巡查多區，發現南亞裔聚集地區如元朗、尖沙咀、深水埗及土瓜灣，每逢月出之時，華燈初上之際，南亞漢就開始出沒「獵艷」，幾杯黃湯下肚，雙眼脹紅，一見靚女經過，兩眼色迷迷幾乎要噴出血來！三唔識七，又撩人「結婚未」、「有冇男朋友」、「我下面好大」，如此性騷擾，認真豈有此理，返祖家蒲你也摩啦！

有土瓜灣夜冷店老闆娘大呻，三年來經常受到南亞漢性騷擾，更差啲被非禮，最後報警求助先至脫險咋！區議員亦不諱言，每月接獲至少三宗女士被南亞漢騷擾或跟蹤嘅投訴。根據警方數字，去年因非禮被捕嘅非華裔人士多達八十七人，當中二十人係持「行街紙」嘅假難民，呢個治安毒瘤遺害有幾大，唔使問都知。

是誰令南亞淫狼打橫行，令到婦女出街震騰騰？本報第一個呼籲冇靈魂政府正視假難民問題，切勿養癰遺患，治本之道在於徹底退出《禁止酷刑公約》，令假難民無法再濫用聲請制度，即使一時之間做唔到，至少都要設禁閉營，取消行街紙，阻止佢哋「狼出沒注意」進入社區吖。

可惜啊，本報言之諄諄，廢柴政府聽者藐藐，搞到引狼入市區，婦女外出心驚膽跳，尤其月黑風高，風過樹葉沙沙作響都以為狼嗥！政府作孽，無過於此，連保障婦女免於恐懼都做唔到，林鄭仲講乜鬼構建溝通平台啊，功夫茶頂你個肺啦！與其勞氣，不如整煲杏汁豬肺湯潤一潤實在啲！