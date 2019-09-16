朋友在評論今次反修例事件時，堅持他是「是其是，非其非」，認為真理會愈辯愈明，他不會考慮感情因素。這或許便是香港現時許多有學識之人的態度。

表面看來，絕對沒錯，但一到具體，便出現問題。「是其是，非其非」的是非是怎樣定呢？

他們慣於求證，以為有證據便可以定出是非。可是，證據是真的嗎？抑或是有人做了手腳？或者沒有證據，是人家收藏得好，或者把證據毀滅？世上的是非，哪有這麼多證據可以證明，家人說謊，我們都難以有證據證明，更何況是複雜而包含各種利益的世事。求證是對的態度，但執着於有否證據卻是過於天真。更且對求證帶着雙重標準，相信的不用求證，不信的則百般刁難別人提出的證據。

今次反修例事件，更產生出另一種奇怪的因果邏輯來：因為政府開始做錯，所以所有的後果源始於政府，所有的責任便要政府承擔。但是，政府的失誤，可能便是諮詢不足，嚴格而言，也難以定為失誤，只屬誤判。修訂《逃犯條例》本身沒錯，反對者堅持反對，不過是政府不聽從，這算是甚麼錯誤呢？哪有公眾有訴求，政府便必定要聽從？而這些只是政府不聽一些人和組織的政治訴求，怎樣可以因此便要採取暴民的行動，衝擊政府、破壞立法會大樓、堵塞道路、搗亂機場與鐵路，乃至攻擊警察、投擲燃燒彈、市區縱火、打傷不同政見的市民？這一系列行為卻是非法的暴行，輕重之比與政府不聽從政治訴求差別巨大。這是怎樣的邏輯來把暴行掩飾及辯護呢？

而即使女孩被警方布袋彈傷眼和衝突死人是真的，示威者有何道德原則可以暴易暴？更何況，這些絕大多數是政治文宣製造出來的假藉口，也全無證據。證據不清，邏輯混亂，真理怎會愈辯愈明？反倒是政治偏執會更趨極端，自以為真理在手，便言行上怎樣胡鬧都有恃無恐。

上述的思維邏輯更有一特點，就是千人一口，變成標準的思維、機械的說法。是他們被人說服，抑或是人家文宣成功，他們的智慧被政治偏見掩蓋？千人一口，同樣的糊塗思維，這便是洗腦成功，而自以為真理來堅持，並作為暴行的辯解，並且大義滅親，「沒有人情可講」，「是其是，非其非」，錯誤作為真理，排斥一切人性關係，便近乎邪教了。表面上是以理性勝感性，實際上是以感性蓋理性。觀乎今次事件中某些「教派」十分活躍，邪教因素便難以排除了。

父子、家人以及朋友反目，只是因為一些假道理。這是現代人的悲哀！