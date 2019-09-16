在中央三令五申香港必須「止暴制亂」但根本沒有實現的形勢下，國務委員、公安部部長趙克志近日盛傳出任中央港澳工作協調小組副組長。這是中國維穩「強力部門」的首長首次出任此職。在此之前，統籌和領導「維穩」及「國安」業務工作的中央政法委已前所未有的「介入」香港今次持續了三個多月的暴亂，通過「公眾號」發聲，點名揭示黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁「禍港四人幫」，揭示他們是今次暴亂的組織者、策劃者，嚴重危害了國家主權、安全和發展利益，警告他們和打砸搶燒暴徒一樣，必將受到嚴厲的法律制裁。

上述舉措說明，中央政府正在考慮以國家層面的司法機器、法律武器來解決香港的「止暴制亂」問題，嚴處香港反對派和外國勢力相勾結發動的奪權鬥爭和「顏色革命」，以確保香港社會安定和國家政治安全。

面對特區政府長期無能、陽奉陰違、難以「止暴制亂」，中央要出手，實有兩大手段，一是軍隊平亂，一是國家「強力部門」以斬斷黑手「平亂」。軍隊平亂陣仗很大，影響深遠，手尾甚多，不到萬不得已，朝廷不會輕用。何況，香港的「暴恐」還沒到殺雞用牛刀的程度。而使用「強力部門」精準打擊，一網打盡暴亂的策劃者、組織者和骨幹分子，更為切實有效，代價最小。上述兩種手段，都有國法可依，也有《基本法》和香港法律可依。

今次暴亂的策劃者、組織者以及主要首腦都在光天化日之下，他們干犯了「國安法」、香港「公安條例」、「刑事條例」的種種罪惡活動更不是近期才發生，早就日積月累，年期甚久。今次，他們是利用「反修例」，置身於山姆大叔的「反華戰略」、「玩鋪勁」，故此對國家和香港的危害前所未有，罪行空前嚴重。然而，他們自恃香江府衙、司法領域有強大的保護傘，有美英西方政府和國際勢力的明撐支援，他們不把朝廷放在眼裏，認為「國法」、「港法」都無奈其何，公安部、政法委又能怎樣？他們是不見棺材不掉淚也。